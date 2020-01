Karl Toko Ekambi a vécu une semaine folle. Lundi dernier, l’attaquant est arrivé à Lyon pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Dans la soirée, l’Olympique Lyonnais a officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt "d’un montant de 4 M€ est assortie d’une option d’achat d’un montant de 11,5 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20)". Mardi, l’ancien joueur de Villarreal a été présenté aux médias. L’occasion pour lui d’en dire plus sur son choix de rejoindre les Gones. « Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui et de faire partie de l’aventure lyonnaise. J’ai hâte de commencer sous mes nouvelles couleurs. J’avais déjà eu des contacts avec l’OL. Mais dès que l’occasion s’est représentée, j’ai tout de suite dit oui. J’ai toujours rêvé de jouer à l’OL. C’est un club qui ne se refuse pas ».

Toko Ekambi buteur pour sa première à l’OL

Après avoir assisté à la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de la Ligue dans la soirée, KTE a pu entrer dans le vif du sujet mercredi, lui qui a effectué son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. Il a enchaîné ainsi jusqu’à la fin de la semaine. Rudi Garcia l’a ensuite convoqué pour la première fois dans le groupe rhodanien à l’occasion de la réception de Toulouse dimanche. Samedi soir, il en a donc profité pour faire son bizutage. Un moment immortalisé par Maxwel Cornet. Remplaçant au coup d’envoi dimanche, l’ancien joueur d’Angers est finalement entré rapidement en jeu à la 25e minute pour sa première au Groupama Stadium. En effet, il a dû remplacer Martin Terrier, qui s’était écroulé au sol et qui a quitté ses partenaires sur civière. Le Camerounais, qui a été aligné sur l’aile droite, a donc dû vite entrer dans son match. Le tout sans s’échauffer. Dès la 28e, il se faisait remarquer en effectuant un bon retour défensif sur Leya Iseka. Ensuite, à la 33e, il tentait de trouver Dembélé, qui suivait bien. Mais son centre était repoussé par le portier toulousain.

À la 46e, c’était à son tour d’être servi au point de penalty par Rafael. Mais il était devancé par un défenseur adverse. En seconde mi-temps, Toko Ekambi permutait avec Cornet et était aligné sur l’aile gauche. Sur une phase défensive, il semblait toucher Leya Iseka qui s’écroulait dans la surface. Mais l’arbitre ne sifflait pas penalty (51e). Offensivement, il manquait encore d’automatismes avec ses coéquipiers, ce qui est totalement normal. Un peu moins servi qu’en première mi-temps, il tentait de déborder à plusieurs reprises à gauche en faisant parler sa vitesse. Sans succès (60e, 61e). À la 65e, il repassait sur l’aile droite de nouveau. Malgré une perte de balle à la 70e, il revenait récupérer le ballon. Puis à la 77e, Dembélé héritait d’un ballon dans la surface. Entre plusieurs adversaires, l’attaquant tentait de s’en sortir et se battait pour reprendre le ballon à un Toulousain. Ses efforts payaient et il servait dans un petit espace Thiago Mendes. Ce dernier décalait Toko Ekambi à droite qui marquait d’une frappe croisée du droit. Son premier but pour son premier match sous le maillot de l’OL (3-0, 77e).

La recrue lyonnaise revient sur ses débuts

Passé à gauche après la sortie de Cornet et l’entrée de Traoré, KTE a donc commencé par un succès 3 à 0 avec son équipe. Buteur pour sa première, ce qui est toujours bon pour la confiance, Toko Ekambi doit encore trouver ses marques au sein d’une formation qu’il découvre et au sein de laquelle on attend qu’il fasse des différences. Après la rencontre, il s’est présenté en zone mixte pour raconter ses premiers pas à Lyon. « Je suis très content de la victoire, tout en ayant une pensée pour Martin (Terrier) qui a eu un petit problème. Mais on est très content de cette victoire (...) C’était compliqué. Quand un coéquipier subit quelque chose comme ça, on l’a un peu dans la tête. Surtout que je ne me suis pas échauffé. Tout le monde s’est remis dedans et a su faire les choses pour gagner ce match-là et enchaîner notre belle série ». Puis il a ajouté : « Je me sens très bien dans le groupe. C’est un groupe jeune, qui vit très bien. C’est très facile de s’intégrer ici. Tout le monde m’a mis à l’aise. J’ai hâte de continuer et de faire une belle fin de saison ».

Toko Ekambi a ensuite évoqué son premier but à l’OL. « C’était une libération. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, on rêve de ça. Surtout quand on est attaquant, on rêve de marquer ce premier but et c’est arrivé aujourd’hui. J’en suis très content. Mais il va falloir vite passer à autre chose car les matches s’enchaînent ». Et l’attaquant pourrait bien en jouer un certain nombre, lui qui est polyvalent. D’ailleurs, Rudi Garcia n’a pas hésité à l’utiliser sur l’aile droite comme sur l’aile gauche. « Pour l’instant, je m’adapte et j’essaye de jouer avec mes partenaires. Il faut trouver les automatismes. On ne se comprend pas toujours. C’est la première fois que l’on joue ensemble. Il va falloir travailler à l’entraînement, même si on n’a pas beaucoup de temps. Petit à petit, ça va venir ». Avec humilité, Karl Toko Ekambi compte bien faire sa place au sein de l’Olympique Lyonnais et donner son maximum pour convaincre rapidement tout le monde, dont les fans lyonnais. « On sait que les supporters vivent les moments à fond. En étant soutenu comme ça, on se doit une chose c’est de mouiller le maillot et tout donner pour les supporters et ce club-là. C’est ce que je vais faire ». L’OL et les supporters n’attendent que ça !