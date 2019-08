Dans quelques jours, la Ligue 1 effectuera son grand retour. Et pour débuter, les amateurs du championnat de France vont être gâtés avec un choc entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais au Stade Louis-II (vendredi à 20h45, à suivre en direct sur notre site). À deux jours de cette première rencontre officielle de la saison, Sylvinho s’est donc présenté en conférence de presse pour faire un point global. S’il a eu le droit à des questions sur la préparation difficile des Gones ou encore les jours à venir, le technicien brésilien a également eu quelques questions sur le mercato lyonnais.

Pour le moment, l’Olympique Lyonnais a déjà recruté de nombreux joueurs : Ciprian Tătăruşanu, Joachim Andersen, Héritier Deyonge, Youssouf Koné, Thiago Mendes et enfin Jean Lucas. Mais malgré ces six renforts, Sylvinho ne semble pas totalement satisfait. Interrogé sur la possibilité de voir un autre milieu défensif arriver, le coach âgé de 45 ans s’est plutôt montré satisfait sur ce point tout en laissant ouverte la porte pour quelques arrivées : « tant que le marché est ouvert, nous pouvons accueillir un ou deux joueurs, d’autant qu’il existe aussi la possibilité d’en perdre. Nous avons 2-3 possibilités au poste de 6 : Lucas, Thiago et Jean Lucas. Et, à l’avenir, peut-être Maxence (Caqueret) qui peut exercer cette fonction ponctuellement. Thiago et Lucas sont peut-être davantage des 6 naturels. »

« On regarde aussi pour un renfort en défense »

Avec le mercato qui se termine le 2 septembre en France, l’Olympique Lyonnais et Sylvinho ont donc encore un peu de temps pour se renforcer d’avantage. Mais dernièrement, seul Suso a été associé au club rhodanien sur ce mercato estival. Et il n’y a pas que sur le secteur offensif que l’entraîneur lyonnais attend un joueur. « Le marché n’est pas simple. On regarde aussi pour un renfort en défense. On observe. Ça peut être un joueur qui peut occuper deux postes. Ce sera une question d’opportunité. Le plus important pour moi, c’est de m’adapter aux caractéristiques de mes défenseurs », a poursuivi le Brésilien.

Le message semble donc clair : Sylvinho aimerait avoir un autre joueur pour son arrière-garde, plutôt polyvalent, mais aussi un élément offensif, comme il l’a réitéré par la suite : « il existe une possibilité de renforcer ce secteur offensif du milieu, ce n’est pas à exclure. Mais c’est comme pour le défenseur, c’est une question d’opportunité. Si nous trouvons ce joueur, que cela convient au club et à la direction, c’est bien. » Reste désormais à trouver la perle rare. Mais pour le moment, l’ancien membre du staff de la sélection brésilienne a un autre objectif en tête : bien débuter la saison vendredi soir sur le Rocher.

