Dans les faits, l’Olympique Lyonnais a perdu deux points en toute fin de match face à Brest (2-2). Mais dans les formes, les Gones ne méritaient pas vraiment de l’emporter au stade Francis-Le Blé. Indigestes en première période, les hommes de Sylvinho ont dû batailler contre de valeureux Bretons, dominateurs aux points. Mais à chaque fois, les Lyonnais ont su mener au score, contre le cours du jeu. Un coup de pouce dont ils n’ont jamais su profiter.

Souvent battus dans l’intensité, ils ont surtout profité des erreurs grossières de leurs hôtes pour faire la différence, à défaut de faire du jeu. De quoi mettre encore plus leur coach sous le feu des projecteurs. Incapable de mener son équipe à la victoire depuis six matches, toutes compétitions confondues, le Brésilien ne semble pas parvenir à inculquer ses principes de jeu. Ni de grinta. Un constat que l’ancien membre du staff de la Seleção n’a pas cherché à nier. Pire, il a même avoué qu’il commençait à se faire du souci.

L’OL a perdu sa confiance

« Sur les quinze ou vingt premières minutes, on n’était pas assez agressifs, on se faisait des passes derrière. On n’a pas bien joué, je ne suis pas satisfait. Une fois de plus, on perd les trois points dans les dernières minutes. On a un manque de confiance et cela génère de la peur. (...) Je suis un peu soucieux par rapport aux résultats, mais le premier pas, c’est le rétablissement de la confiance. Pour cela, on a besoin de gagner des matchs », a déclaré le Brésilien en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. Conscient du faible niveau de jeu proposé par ses joueurs, l’ancien joueur du Barça se sait également menacé.

« Une position fragilisée ? Oui, je n’ai aucun problème avec ça, je travaille tous les jours pour changer, pour gagner des matches comme je l’ai dit, pour redonner confiance au groupe. C’est ça le plus important, pas moi. Je dois travailler très dur avec les joueurs, je le sais, je l’ai bien compris. C’est difficile, on entre sur le terrain sans la confiance. C’est dur, donc les matches sont plus durs. Mais on doit trouver une solution », a-t-il déclaré au micro de Canal +. Car pour le moment, les temps de passages de l’OL après sept journées placent Sylvinho dans une position très inconfortable.

