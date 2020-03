Ce vendredi, l’Olympique de Marseille, après avoir mené par deux buts à zéro, à perdu deux points importants contre Amiens à l’Orange Vélodrome (2-2). André Villas-Boas, l’entraîneur portugais de l’OM, n’a pu contenir sa frustration à l’issue de la rencontre et est parti discuter très vivement avec l’arbitre de la rencontre François Letexier. Pour ce coup de sang, le coach sera suspendu pour le match face à Montpellier mais peut-être aussi pour le Classique le 22 mars.

Mais sa nervosité commence à se voir maintenant depuis quelques semaines et elle a peut-être atteint son paroxysme ce vendredi. Alors que ses joueurs menaient un but à zéro à la pause, le Portugais a, selon L’Équipe, haussé le ton dans le vestiaire. Comme s’il sentait que ses éléments se laissaient un peu aller. Il a suffi de voir le changement d’attitude de Dimitri Payet, le maître à jouer phocéen, entre la première et la seconde période. Du tout au tout.

Payet était contrarié

Toujours selon le quotidien, certains cadres du vestiaire sentiraient moins de sérénité chez André Villas-Boas, un sentiment qui se propagerait dans le reste du groupe. Toutefois, il a réexpliqué devant son groupe que le résultat était de sa faute comme lorsqu’il l’avait évoqué devant la presse : « c’est de ma faute, j’ai raté les changements et on a perdu le contrôle du match, c’est ma responsabilité. C’est de ma faute aujourd’hui. L’arbitre a raison, il n’y a pas faute sur Valère Germain, mais par contre il y a faute sur Sakai à la fin. L’arbitre de touche doit l’aider, mais il y a déjà 2-2 ».

La sortie de Dimitri Payet avait notamment posé question et le Réunionais avait eu l’air de peu goûter cette décision de son entraîneur. Le vice-champion d’Europe 2016 avec l’équipe de France de Didier Deschamps a même pris sa douche en vitesse sans traîner selon les informations de L’Équipe. Il va falloir vite se remettre à l’endroit puisque l’OM se déplacera à Montpellier la semaine prochaine puis recevra le Paris SG avant la trêve internationale qui offrira un peu de repos et de travail à l’entraînement à une écurie qui en a bien besoin.