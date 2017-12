Après le match nul heureux de l’Olympique de Marseille la semaine passée contre Montpellier, les Phocéens retrouvent ce soir leur Stade Orange Vélodrome. Les Marseillais, privés d’un des groupes de supporters les plus nombreux sur décision du club, vont affronter ce soir l’Association Sportive de Saint-Etienne. Après la victoire, au forceps, de l’AS Monaco hier contre Troyes (3-2), les Olympiens vont devoir l’emporter pour garder bonne distance de la deuxième place.

De son côté, l’ASSE est au plus mal. En effet, les Verts n’arrivent plus à gagner et le duo Julien Sablé-Jean-Louis Gasset a du mal à faire entendre leur voix et leurs consignes sur le bord du terrain. Aujourd’hui, la formation forézienne est quatorzième de Ligue 1 avec 20 unités au compteur soit seulement trois de plus que le barragiste, Lille, inutile de dire donc l’importance de cette rencontre. Confrontation qui ne réussit d’ailleurs guère aux Verts depuis des années.

Mitroglou plutôt que Germain et Njie

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait décider d’aligner à nouveau son 4-2-3-1. Steve Mandanda devrait, sauf énorme retournement de situation, garder sa place dans les buts et voir quatre hommes devant lui : Amavi, suspendu en Ligue Europa, Abdennour, Rami et Sakai. Au milieu la doublette Luiz Gustavo-Zambo Anguissa va aussi être reconduite. Devant, Dimitri Payet, le capitaine devrait s’occuper de l’aile gauche et laisser l’axe à Morgan Sanson tandis que Thauvin, revenu de blessure, va récupérer son aile droite. Devant Mitroglou devrait être préféré à Njie et Germain.

Du côté des Verts, un 4-3-3 pourrait être envisagé par le duo Sablé-Gasset. L’inamovible Ruffier sera bien présent tandis que Pierre-Gabriel et Janko garderont les flancs et que Pogba et Théophile Catherine seront dans l’axe en l’absence du capitaine Loïc Perrin, blessé. Dans l’entrejeu, trois hommes. Selnaes devrait remplir le rôle de sentinelle accompagné de Vincent Pajot, auteur d’un but extraordinaire contre Nantes, et de Bryan Dabo. Enfin, devant, Jonathan Bamba et Kevin Monnet-Paquet devront alimenter Loïs Diony de ballon. Un bon gros choc historique de notre championnat s’apprête à se jouer.