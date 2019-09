22h50 ce lundi soir, France-République Tchèque Espoirs (3-1) se termine au Stade de l’Aube de Troyes, synonyme de fin de rassemblement pour les Bleuets. Tout de suite après la rencontre, les joueurs ont le choix : repartir avec le bus de la FFF, ou être récupéré par un proche. C’est le cas de Boubacar Kamara, qui attendait sagement sur le parking qu’on vienne le chercher, et qui nous a accordé quelques minutes pour discuter de sa place à l’OM, de ses ambitions et du besoin d’un joueur d’expérience à ses côtés pour continuer à grandir.

À 19 ans, Boubacar Kamara s’installe comme un titulaire indiscutable au sein de la défense marseillaise. Et ce n’est pas donné à tout le monde. « Dans notre génération, il y a plein d’autres joueurs qui sont titulaires dans leur club » ; temporise le natif de Marseille, avant de poursuivre ; « c’est toujours un honneur et une fierté. Je donne tout pour l’être à chaque match ». Mais pourquoi lui et pas un autre ? « Il faut demander ça aux entraîneurs », répond-il humblement. « Pour jouer, j’essaye de bien travailler toute la semaine, de grandir, d’engranger de l’expérience et d’écouter les conseils ».

L’expérience pour grandir

En juin dernier, l’ancien défenseur de l’OM William Gallas était de passage dans les bureaux de Foot Mercato. L’occasion pour nous de l’interroger sur le potentiel de Boubacar Kamara. « Si Kamara n’a pas un joueur d’expérience à côté de lui, il ne progressera pas, je peux vous l’affirmer. Quand vous jouez à ce poste-là, vous avez besoin d’un joueur d’expérience pour pouvoir évoluer », avait-il analysé. Questionné sur cette déclaration, le jeune phocéen a répondu favorablement : « c’est sûr qu’avoir un joueur d’expérience à mes côtés me fera encore plus grandir. Il pourra me guider ». Se rappelant de la saison dernière aux côtés de Duje Caleta-Car (22 ans), le défenseur reconnaît avoir « fait quelques erreurs » mais estime tout de même s’être « pas mal débrouillé » dans l’ensemble.

Dans tous les cas, l’Olympique de Marseille est un club qui fait confiance aux jeunes et qui n’hésite pas à leur donner une chance d’évoluer au haut niveau rapidement. « La preuve chaque week-end, plusieurs jeunes sont alignés sur le terrain ou sont en tout cas dans le groupe professionnel », explique Boubacar Kamara, qui termine notre entretien en nous rappelant les objectifs de son club cette saison : « faire mieux que la saison dernière ». Après avoir un temps rêvé du podium, les Phocéens se sont placés en cinquième position du classement de la Ligue 1 2018/19. Il faudra donc être dans les quatre premiers pour remplir le cahier des charges avec une charnière centrale composée pour l’instant de Boubacar Kamara et de l’Espagnol Álvaro González (29 ans), nouvelle recrue de l’été.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10