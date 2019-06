Après 84 sélections en Équipe de France et des passages à l’OM, Arsenal, Chelsea et Tottenham, William Gallas a côtoyé de nombreux défenseurs de classe internationale. Aux côtés de Laurent Blanc, Marcel Desailly, John Terry ou encore Lilian Thuram, le roc défensif français a beaucoup appris. Et selon ses dires, c’est peut-être ce qu’il manque au jeune et prometteur défenseur de l’OM Boubacar Kamara pour franchir un palier. « Si Kamara n’a pas un joueur d’expérience à côté de lui, il ne progressera pas, je peux vous l’affirmer. Quand vous jouez à ce poste-là, vous avez besoin d’un joueur d’expérience pour pouvoir évoluer. Aujourd’hui, il joue, mais ce n’est pas lui qui commande sa défense parce qu’il est focalisé sur son jeu. Il fait des erreurs de placement, de concentration. Et pour pouvoir corriger tout ça, il a besoin d’un très grand joueur d’expérience. Adil Rami pouvait être ce joueur, je pense qu’il ne peut plus l’être maintenant. Malheureusement, il arrive en fin de carrière, il a plus les jambes qu’il avait avant », a-t-il expliqué lors d’une interview qu’il nous a accordé.

Et l’ancien cadre de la défense des Bleus et de Chelsea notamment en est persuadé, l’OM doit recruter un défenseur d’expérience pour aider l’international espoir tricolore à progresser. « Je pense qu’il va falloir faire venir un autre, il faut un joueur qui accepte la pression, parce que quand vous jouez derrière, c’est vous qui devez commander votre défense, la faire remonter, reculer, donner les informations, parler avec vos latéraux, avec le milieu de terrain, c’est-à-dire prendre la parole sur le terrain. Mais pour cela, il faut avoir de la personnalité et savoir gérer toutes les émotions d’un match. Un jeune joueur ne peut pas le faire parce qu’il n’est focalisé que sur son jeu et pas sur le jeu de ses coéquipiers. C’est pour ça que le jeune Kamara, s’il n’a pas un très grand défenseur à côté de lui, malheureusement, je ne pense pas qu’il fera la carrière qu’il devra faire. Et il a aussi beaucoup de choses à travailler parce qu’il a quelques défauts sur un terrain. Il faut aussi que l’entraîneur le fasse travailler, il faut que ce joueur d’expérience lui dise ce qu’il ne va pas. » Aligné régulièrement avec Duje Caleta Car et même aux côtés de Luiz Gustavo, Bouba Kamara n’a pas eu cet élément expérimenté pour l’encadrer la saison passée. Pas sûr qu’avec la période d’austérité que va subir le club phocéen ces prochains mois avec les contraintes financières imposées par l’UEFA et son Fair Play financier, cela soit possible…

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10