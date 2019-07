L’Olympique de Marseille version André Villas-Boas est en pleine construction. Après une courte victoire pour leur premier match de préparation face aux U23 de Stoke City dimanche dernier (1-0), les Phocéens voulaient enchaîner jeudi face à Accrington Stanley, formation de D3 anglaise, mais ces derniers ont échoué (1-2). Il fallait donc se reprendre aujourd’hui en Ecosse face aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Mais cette fois-ci, les Olympiens ont été corrigés, repartant avec une défaite 4-0 dans leurs valises. Florian Thauvin, rapidement blessé, et les siens n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter leurs adversaires. Un match qui pose donc plusieurs questions.

Invité à revenir sur cette rencontre après le match, André Villas-Boas a alors fait le point. Et rapidement, le technicien portugais a plaidé coupable, expliquant que c’était à lui de corriger tout ça. « C’est toujours très difficile. Je pense que les Rangers ont été très bons, et nous on a fait des erreurs mais évidemment c’est ma responsabilité. Trouver des solutions dans l’équipe pour faire mieux et avoir des résultats », a lâché le coach âgé de 41 ans avant de poursuivre sur cette lignée.

« C’est à moi de faire mieux, d’organiser l’équipe »

« Il reste encore quatre semaines avant la fin de la pré-saison et le début du championnat (face au Stade de Reims le samedi 10 août, 17h30). C’est à moi de tirer parti du meilleur des joueurs mais aujourd’hui, on a bien perdu... Dans le jeu, on n’a pas très bien joué et on doit travailler sérieusement aux Etats-Unis pour trouver un peu plus de résultats et de confiance pour l’équipe. (...) L’aspect physique était bien mais on a toujours perdu le ballon, un peu à l’image de l’autre jour. Il faut essayer de trouver les solutions maintenant et c’est le plus important », a enchaîné le Portugais.

Relancé ensuite sur le schéma tactique qu’il utilise depuis trois matches, à savoir un 4-3-3, André Villas-Boas a préféré changer de sujet, évoquant l’aspect physique et le résultat final : « c’était notre troisième match avec le même système. Evidemment, pour les quatre internationaux (Caleta-Car, Thauvin, Sakai, Strootman) qui ont rejoint l’équipe un peu plus tard, l’effort physique était un peu plus difficile parce qu’ils sont rentrés très tard. (...) Mais on ne peut pas jouer comme ça et avec ce résultat, mais c’est à moi de faire mieux, d’organiser l’équipe pour atteindre notre objectif dans le futur. » Le message est donc clair : le technicien portugais assume ses responsabilités et compte bien travailler pour trouver la bonne solution.

