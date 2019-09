Depuis le 28 août et un succès contre l’OGC Nice (2-1), l’Olympique de Marseille marchait un peu sur l’eau. La formation phocéenne, avant d’accueillir Montpellier ce samedi pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, restait en effet, avec ce succès à Nice, sur trois victoires de rang (contre l’ASSE 1-0, et face à Monaco 4-3 également). Alors face au MHSC à l’Orange Vélodrome, les Olympiens voulaient poursuivre la série avec dans le viseur la première place de ce championnat de France. Malgré une rencontre totalement dominée, les Phocéens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Une contre-performance donc pour les hommes d’André Villas-Boas, qui méritaient certainement mieux ce soir.

Présent au micro de Canal + dans les couloirs du stade, le coach de l’OM a donc livré son analyse sur ce match. Et ce dernier a fait part de sa déception : « on a encaissé ce but et on savait que c’était difficile de marquer contre Montpellier. Mais on a eu une bonne période d’entrée, on a eu plusieurs bons passages mais aujourd’hui, il nous a manqué le dernier geste, la dernière touche, le dernier contrôle, le dernier tir. (...) C’est dommage qu’on ne gagne pas ce match parce que je pense qu’on méritait. Montpellier n’a rien fait, ils ont tous défendu. C’était leur jeu et bravo à eux pour le point, mais on a eu beaucoup d’occasions, c’est dommage pour nous. »

« On va faire appel à la Ligue pour le rouge de Kamara »

Relancé ensuite sur le jeu marseillais, AVB a évoqué la stratégie mise en place pour ce match important. « On a fait un bon pressing, c’était un peu l’idée. On a tous pensé à mettre la pression pour récupérer le ballon. C’était un peu la stratégie pour ce match. On a récupéré le ballon plusieurs fois mais c’est dommage parce que Rulli a été incroyable aussi », a enchaîné le Portugais. Mais ce qu’il regrette le plus, c’est avant tout la fin de match, durant laquelle Boubacar Kamara et Dimitri Payet ont été expulsés. André Villas-Boas ne comprend d’ailleurs pas la décision de M. Delerue pour son défenseur : « c’est difficile... Je suis désolé que ce match se finisse comme ça. Le plus incroyable, c’était l’expulsion de Boubacar Kamara parce qu’il ne fait rien, il est venu séparer les joueurs et a pris un rouge. »

« Je ne sais pas s’il a dit quelque chose ou non mais l’arbitre a été incisif avec son rouge. Je pense qu’il a totalement perdu la tête parce que c’est Ferri qui fait l’agression et lui, il a essayé de calmer les choses. C’est incroyable mais... Je suis désolé parce que j’ai essayé de parler avec l’arbitre mais il ne voulait pas parler. C’est difficile d’accepter mais bon, c’est dommage pour le résultat. Il faut aller de l’avant. On va en tout cas faire appel à la Ligue pour le rouge de Kamara », a conclu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. La réaction du club phocéen sera donc suivie de près dès mardi sur la pelouse du stade Gaston-Gérard face à Dijon (7e journée de L1), tout comme les décisions de la Commission de Discipline de la LFP mercredi soir...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10