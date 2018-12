C’est un Rudi Garcia le visage fermé qui est apparu en conférence de presse. Malmené par la vindicte populaire, l’entraîneur de l’OM ne souhaite pas rendre les armes malgré une situation sportive préoccupante. Après l’élimination des siens face à Strasbourg en Coupe de la Ligue, l’ancien technicien de l’AS Roma refuse de tirer la sonnette d’alarme et endosse la responsabilité de la crise de résultats marseillaise. Si l’intéressé entend les critiques d’une partie des supporters olympiens, notamment sur une qualité de jeu déficiente, il juge son équipe sur le bon chemin.

« On est dans le vrai, sur ce qu’ils ont montré mercredi notamment en deuxième période. Le football c’est souvent affaire de détails, il nous l’a rappelé mercredi. Certains moments de matchs sont importants et on doit mieux les négocier. On doit être plus efficaces, et améliorer certaines choses. Le travail reste la base de tout. Il faut être lucide ont est l’OM, on doit gagner plus de matchs. On est plombés par une aventure européenne cette saison de très mauvais niveau, c’est ce qui nous met à mal, » décrypte ainsi Garcia. Pris pour cible par le public phocéen au Vélodrome, le coach olympien est prêt à assumer le rôle de bouc émissaire, mais refuse qu’on s’en prenne à ses joueurs par souci de protection.

Rudi Garcia veut protéger avant tout ses joueurs

Au plus fort de la tempête, Rudi Garcia ne nie pas que la situation le préoccupe mais refuse de céder à l’abattement. Le principal protagoniste monte au créneau et souhaite que son cas personnel soit relégué au second plan. « Je suis autant responsable que la saison dernière. Je suis le guide, je suis triste de la situation, je ne peux m’en satisfaire. Il faut qu’on soit capables de retrouver ce qui fait notre force. Mon cas n’est pas important, je fais mon travail du mieux possible, si j’avais choisi la facilité je ne serais pas venu ici. J’ai les épaules larges, qu’on s’en prenne à moi et pas aux joueurs. C’est important de ne pas tomber dans la sinistrose, » rétorque Rudi Garcia.

Selon L’Equipe, l’ancien entraîneur du LOSC aurait d’ailleurs provoqué une entrevue avec les associations de supporters marseillais, lundi dernier, dans le but d’apaiser les tensions. Ces derniers ont pour le moment refusé l’invitation. Samedi, l’Olympique de Marseille tentera donc de rompre le signe indien à Angers. Sur la Canebière, l’état d’urgence est décrété pour l’OM qui n’a plus gagné depuis le 25 novembre dernier. Un nouveau faux-pas fragiliserait davantage Rudi Garcia et rendrait le climat encore un peu plus délétère autour de la formation olympienne...

