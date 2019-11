S’il y a un dossier qui fait beaucoup de bruit du côté de l’Olympique de Marseille, c’est celui d’Isaac Lihadji. En contrat aspirant avec la formation phocéenne jusqu’en juin prochain, le joueur de 17 ans n’a toujours pas signé son contrat professionnel. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté du club olympien. « Ça avance, je suis toujours optimiste. Quand j’étais gardien de but, quand on perdait 3-0 je restais optimiste. On avance petit à petit. On a des éléments pour être optimistes. Mais après, il faut finir (le travail) », avait d’ailleurs lâché le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta en octobre dernier sur RMC Sport. L’entraîneur de l’actuel deuxième de Ligue 1, André Villas-Boas, avait aussi évoqué le sujet sur la chaîne de télévision française un mois plus tôt.

Souvent présent dans le groupe olympien, le joueur français n’a cependant disputé que 33 minutes depuis le début de saison, lui qui est entré en jeu contre Dijon (0-0, 24 septembre) et face à Amiens (1-3, 4 octobre). À défaut d’avoir du temps de jeu avec l’OM, Isaac Lihadji en a eu avec l’équipe de France U17. Présent lors de la Coupe du Monde au Brésil, le principal concerné a réalisé de bonnes prestations en six matches. Suffisant pour jouer un peu plus sous le maillot olympien ? Loin de là... Présent en conférence de presse ce mercredi avant le match contre le Stade Brestois 29 (vendredi soir à 20h45, à suivre en direct sur notre site), André Villas-Boas a fait le point sur la situation de son joueur. Et le technicien portugais a été plutôt clair, n’hésitant pas à sortir quelques déclarations assez fortes.

André Villas-Boas : « je défends un peu les intérêts du club ! »

« On attend (pour le contrat pro, ndlr). Je ne vais pas me répéter. Jacques-Henri et Andoni sont mieux placés pour en parler. Il y a toujours des contacts avec son agent. Ils existent, mais la réponse n’est pas immédiate. Mais j’attends la prolongation d’Isaac pour lui donner plus de temps de jeu. À Toulouse, on avait Isaac avec cette situation contractuelle et Marley (Aké, ndlr) qui est très bon. Donc j’ai préféré faire jouer Marley. Maintenant, je défends les intérêts du club. On attend le retour de son agent, je pense que c’est visible aussi qu’Isaac a des intérêts d’autres clubs. Je ne sais pas... », a déclaré le coach âgé de 42 ans devant la presse.

L’ancien entraîneur du Shanghai SIPG l’a donc clairement expliqué : Isaac Lihadji ne jouera pas plus tant que sa situation ne sera pas éclaircie. Relancé sur la question du temps de jeu, André Villas-Boas en a remis une couche : « pourquoi ne pas le faire jouer ? Parce qu’il va finir par jouer ailleurs. Tu peux profiter de ce moment-là (à Toulouse, ndlr) pour faire jouer un bon joueur (Marley Aké) qui a un grand futur devant lui. Mais quel est l’intérêt pour l’OM ? Pour ton club formateur qui t’a formé ? Il y a des entraîneurs qui ne font pas ce type de différences mais ici, je défends un peu les intérêts du club. Entre Marley qui est là depuis plusieurs années et qui a un futur dans l’équipe, et un joueur qui hésite... C’est comme ça ! » Le message est donc le suivant : Isaac Lihadji va devoir prendre une décision pour son contrat s’il veut jouer avec l’OM cette saison.