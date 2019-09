Véritable pépite du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Le dossier traîne en effet en longueur du côté de la Canebière. Lors d’une longue interview accordée à RMC Sport, l’entraîneur du club phocéen André Villas-Boas a fait le point sur ce dossier.

« Vous voulez le voir rester ? Oui, sincèrement, mais on sait ce qu’il se passe avec ce type de joueurs, ils sont observés quand ils sont jeunes. (...) On a fait une proposition que l’on pense acceptable, équilibrée pour le joueur. On espère qu’il va accepter mais on ne peut pas répondre à des ambitions qui sont anormales », a lâché le technicien portugais. Affaire à suivre...

