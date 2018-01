L’occasion est belle pour l’OM comme pour Monaco de dépasser l’OL, battu plus tôt dans la journée à Bordeaux. Problème, il ne peut y en avoir qu’un à la fois qui réalise le gros coup du week-end. Pour ce choc très attendu de la 23e journée de Ligue 1, le Vélodrome avait revêtu ses habits de lumière et une chaleur forte se dégageait. Il faut dire que les Phocéens avaient une revanche à prendre après les dernières roustes infligées par les Asémistes. Rudi Garcia alignait son équipe type dans laquelle il manquait seulement Amavi. Comme lors des rencontres précédentes, c’est Sakai qui jouait à gauche de la défense et Sarr à droite. A Monaco, on déplorait l’absence de Lemar et Jorge notamment. Jardim envoyait un 4-3-3 avec Sidibé et Touré sur les côtés de la basse arrière. Devant, Ghezzal et Baldé soutenaient Falcao.

Ce trio offensif se distinguait dès le coup d’envoi avec déjà deux situations chaudes. Monaco entrait mieux dans la rencontre et était rapidement récompensé. Sidibé interceptait devant Thauvin, un grand pont et un une deux plus tard avec Keita Baldé, et l’international sénégalais ouvrait le score (0-1, 4e). L’ASM n’avait même pas le temps d’en profiter que l’OM égalisait. Rami décalait côté droit et montait dans la surface. Le centre revenait à Touré dont le dégagement contré par Thauvin terminait sur la tête de Rami, plus fort que Jemerson sur le coup (1-1, 7e). Après ce départ canon, les deux formations se neutralisaient et calmaient les débats. Les occasions étaient rares mais franches comme ce ballon pour Payet, seul au second poteau, qui tirait au-dessus (28e). Ocampos imitait son capitaine quelques instants plus tard avec ce ballon qui fuyait son pied (32e).

Les deux formations ont tenté de forcer la décision

L’OM prenait doucement l’ascendant dans cette première période, bien aidé par le déchet technique des Monégasques pourtant bien en place et dangereux dans le pressing. Cette domination aurait même pu se concrétiser avant la pause avec ce centre de Payet légèrement dévié par la main de Touré (44e) et surtout Thauvin, qui tentait le lob sur Subasic sans accrocher le cadre (45e). De retour de la pause, les Olympiens continuaient à appuyer sur la défense monégasque qui finissait par craquer. Pas en réussite jusque-là, Payet déposait un coup-franc parfait sur la tête de Germain (2-1, 47e). L’OM avait pensait avoir fait le plus dur seulement on assistait au même scénario que lors de la première période. Les acteurs échangeaient simplement les rôles.

Sans attendre, Fabinho réalisait un numéro technique au sein de la défense phocéenne et s’en allait battre Mandanda (2-2, 51e). Ce but faisait le plus grand bien au champion de France qui prenait l’ascendant. Marseille craquait même sur cette tête catapultée au fond des filets par Jemerson mais l’arbitre refusait le but pour un hors jeu inexistant (56e). Mandanda réalisait ensuite une parade magnifique sur un tir enroulé par Ghezzal (69e). Les locaux répondaient en contres avec cette percée de Thauvin (65e) et surtout le duo Germain-Sanson qui finissait par la volée de très peu à côté de l’ancien monégasque (79e). Le milieu de terrain lui venait lécher la lucarne de Subasic d’une frappe puissante (85e). On était proche du KO en fin de rencontre mais au final le score s’arrêtait là. Résultat, l’OL est encore 2e, devant l’OM et Monaco.

Revivez le film de la rencontre ici.

Le classement de Ligue 1.

L’homme du match : Fabinho (7,5) : il a su prendre l’avantage au milieu sur ses vis-à-vis grâce à sa qualité technique. Il s’est sorti de situations compliquées avec une grande maitrise comme entre Sanson et Ocampos (15e) ou cette passe pour Sidibé dans le dos (26e). Il a aussi réalisé un très bon travail de couverture de sa défense avec plusieurs retours décisifs. Il est aussi récompensé d’un but magnifique où il slalome dans la défense marseillaise (51e).

Olympique de Marseille :

Steve Mandanda (5,5) : le portier marseillais n’a pas été lancé dans les meilleures dispositions dans cette rencontre. Suite à une longue chevauchée de Sidibé, l’ailier Keita Baldé va se retrouver seul face à lui et ouvre le score (4e). Il a ensuite vécu une fin de premier acte bien plus calme avec pas la moindre intervention à réaliser. En seconde mi-temps, le gardien va à nouveau ramasser le ballon au fond des filets suite à une frappe de Fabinho (51e). Il va ensuite concéder un nouveau but mais celui-ci est refusé pour hors-jeu (56e). Il s’illustre pour la première fois sur une frappe de Ghezzal (69e). Un match frustrant pour lui qui n’a pas réalisé de réelles interventions.

Hiroki Sakai (5) : à l’image de son homologue Bouna Sarr, le Japonais a réalisé une première période solide en tenant parfaitement sa position. Offensivement, il n’a en revanche pas eu beaucoup d’impact et n’a pas réussi à combiner avec Lucas Ocampos. En seconde mi-temps, il ne parvient pas à intervenir devant Fabinho sur le deuxième but de Monaco (51e). Un deuxième acte plus compliqué pour lui qui a subi plusieurs offensives adverses.

Rolando (6) : trop juste lors de son intervention sur le but de Keita Baldé (4e), il va ensuite rentrer parfaitement dans son match en étant vigilant face à l’activité de Falcao. Suite à une sortie hasardeuse de Subasic, il va tenter de lober le Croate sans succès. En seconde période, il n’est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but monégasque (51e). Précieux dans le jeu aérien dans les deux surfaces, il a su apporter le danger sur coup de pied arrêté. Un match correct pour lui qui a formé une charnière solide avec Adil Rami.

Adil Rami (6,5) : surpris par le travail de Sidibé, l’ancien Lillois redonne malencontreusement le ballon à Keita Baldé qui ouvre le score (4e). Le défenseur central va vite se rattraper, à la lutte avec Jemerson, il parvient à prendre le meilleur sur le Brésilien et remet les deux équipes à égalité (7e). Un début de match chargé d’adrénaline pour lui avant de retrouver davantage de calme. Peu inquiété, il va livrer un match solide où il a encore une fois confirmé son rôle de leader de la défense phocéenne.

Bouna Sarr (6) : bien placé, il est auteur d’une excellente intervention devant Radamel Falcao (21e), globalement serein dans cette rencontre, il semble s’être parfaitement accommodé de son nouveau poste. Il a beaucoup apporté offensivement en étant l’un des joueurs les plus actifs de cette première période. Dans le second acte, il a continué sur sa lancée et délivre une prestation satisfaisante dans l’ensemble. Quelques erreurs de placements pour lui sans incidence pour son équipe et un carton jaune en toute fin de match (85e) gâche quelque peu sa belle prestation.

Luiz Gustavo (6) : toujours précieux dans la récupération, le Brésilien va encore avoir un rôle important dans le jeu de son équipe. Sa puissance de frappe est aussi un atout pour les Olympiens. Le Brésilien va tenter sa chance peu avant la pause mais Subasic est vigilant (40e). Malgré un fort impact défensif, il a déçu en revanche au niveau de la création. Moins influent qu’à l’accoutumée, il a manqué de précision dans la transmission du ballon (79% de passes réussies).

Morgan Sanson (6,5) : extrêmement précis dans l’entrejeu marseillais, il a été à l’origine de nombreuses initiatives. Son excellente qualité de passe ayant permis aux Marseillais de se créer pas mal d’occasions. Il arrive à servir parfaitement Thauvin mais sa tentative ne permet pas à Marseille de prendre les devants dans cette rencontre (45e). Auteur d’un tacle dangereux sur Joao Moutinho, il va récolter un carton jaune (70e). Il va tenter sa chance en fin de rencontre mais son ballon passe au-dessus du but adverse (83e).

Lucas Ocampos (3,5) : volontaire, il a beaucoup dans le vide avec seulement 9 ballons touchés en première période. Servi par Valére Germain sur le côté droit, il parvient à devancer Almamy Touré mais ne peut détourner le ballon en direction du but monégasque (32e). Victime de maux de ventre, il est remplacé juste après la pause par André Franck Zambo Anguissa (47e). Malgré un temps de jeu important, le Camerounais n’a jamais réussi à totalement rentrer dans la rencontre et livre une prestation en demi-teinte.

Dimitri Payet (5) : peu à son aise dans ce début de match, il va louper une belle occasion peu avant la demi-heure de jeu où sa frappe s’envole dans les travées du Vélodrome (28e). Il va ensuite recevoir un carton jaune pour une faute évitable (36e). Au retour des vestiaires, il parvient à trouver la tête de Valére Germain qui marque le deuxième but marseillais (47e). Son replacement sur le côté gauche ne va pas lui être favorable et il aura moins d’impact dans le jeu de son équipe. Remplacé par Clinton N’Jie (84e) qui a essayé d’apporter de la vitesse en fin de rencontre.

Florian Thauvin (7) : à l’origine de l’action sur le but de Rami (7e), il continue son excellent début de rencontre avec un coup du sombréro au-dessus de Sidibé. Il va ensuite servir parfaitement Dimitri Payet mais sa tentative s’envole au-dessus du but de Subasic (28e). Servi par Morgan Sanson peu avant la pause, il parvient à lober Subasic mais la défense monégasque veille au grain (44e). Suite à une chevauchée de Germain, il va tenter sa chance mais Subasic capte la balle (59e). Sa complémentarité avec Valère Germain est apparue comme l’atout principal de Marseille.

Valère Germain (7) : c’est lui qui est à l’origine du premier but marseillais (7e). Il s’illustre encore une fois côté droit en servant parfaitement Ocampos qui ne parvient pas à reprendre correctement le ballon (32e). Souvent placé à droite en soutien de Thauvin, il a eu un impact important. Au retour des vestiaires, il va être à la réception d’un coup franc de Payet et il marque d’une tête plongeante (47e). Servi par Morgan Sanson, il passe tout prêt du doublé mais sa tentative passe juste à côté du poteau (79e). Un match accompli pour lui qui laisse sa place à Kostas Mitroglou (90e+2).

Monaco :

Subasic (4,5) : il ne peut rien sur le but de Rami puisque battu à bout portant (7e) mais n’est pas très inspiré sur cette sortie dans le trafic (34e). Il est aussi un peu juste face à Thauvin (45e) mais à chaque fois, il s’en est bien sorti. Le portier croate est encore une fois livré à lui-même sur le but de Germain (47e). Ce fut une soirée frustrante et tout de même compliquée pour lui avec quelques sorties manquées.

Touré (5,5) : lui qui avait inscrit un doublé il y a deux ans ici au Vélodrome, il a connu moins de succès ce soir. Il a laissé quelques espaces dans son couloir ce qui a profité à Payet (28e) et Ocampos (32e). Techniquement, il a eu des difficultés aussi avec pas mal de centres qui ne sont pas arrivés à destination et globalement son entente avec Ghezzal n’a pas trop fonctionné. Il termine plutôt bien.

Glik (6) : le Polonais a d’abord pris le dessus physiquement sur Germain. Il faut dire que l’attaquant n’avait que des ballons aériens à jouer. Du pain béni pour le défenseur. Averti pour une obstruction sur Ocampos (32e), il n’a pas cédé à la panique. Solide dans la surface, il a bouché les espaces tout en connaissant des légères absences dans le placement. Il a récupéré pas mal de ballons et effectue un bon retour devant Germain (59e). Il perd un duel important sur Germain (79e).

Jemerson (5,5) : de retour dans le onze de départ, le Brésilien n’a pas été impérial. Il est notamment battu trop facilement dans les airs sur le but de Rami (7e). Un début de rencontre compliqué mais il s’est vite rattrapé par ses déplacements ou encore un sauvetage dans les pieds de Sarr (58e). Il aurait aussi dû être récompensé d’un but à la réception d’un coup-franc de Ghezzal (56e). Il est monté en puissance et est tout proche de commettre une grosse faute sur Thauvin (65e).

Sidibé (7) : aligné sur la gauche de l’attaquant, l’international français a réalisé une bonne prestation. Décisif sur le but de Keita Baldé, il intercepte le ballon devant Thauvin avant de poursuivre son effort (4e). Une grosse présence dans le couloir avec pas mal de centres dangereux. Défensivement ce fut plus dur. Il a été mangé par Thauvin à de rares reprises (28e), il a aussi offert trop d’espaces (31e) et est responsable sur les deux buts de Rami (7e) et Germain (47e). Dommage pour lui car il a fini en boulet de canon la rencontre.

Fabinho (7,5) : voir ci-dessus.

Moutinho (5,5) : discret durant la première période, on l’a surtout vu courir pour presser le bloc marseillais. Dans le jeu, le meneur n’a pas pris beaucoup de risque, se contentant de contrôler le tempo. L’ancien de Porto n’arrivait pas à enchainer avec ses coéquipiers. Son travail de l’ombre s’est fait davantage ressentir en seconde période avec un gros boulot à la récupération et un harcèlement constant. Il laisse tout de même Germain marqué dans son dos (47e).

Tielemans (4) : le Belge a connu une première période compliquée entre ballons perdus, une justesse technique largement en-dessous de son niveau et une nervosité affichée au grand jour. Il a joué plus haut en seconde période mais là encore il a eu du mal à se montrer efficace. Plus présent dans le jeu, ses prises de décision ont été trop longues dans la zone décisive (55e, 90e+1). Encore une prestation décevante.

Ghezzal (4,5) : titulaire avec l’absence de Lemar, l’ancien Lyonnais n’a pas été à la hauteur du choc. Il a souvent oublié Touré sur son côté et on ne l’a vu que par intermittence. Il y a bien eu ce coup-franc déposé sur la tête de Jemerson et bien sur cette frappe enroulée parfaitement détournée par Mandanda (69e) mais c’est trop peu. Averti pour une faute sur Sanson (45e+2), il est sorti légèrement touché, remplacé par Rony Lopes (70e). Ce dernier n’a pas montré grand-chose.

Falcao (5,5) : bien en jambes en début de rencontre il est venu mettre la pression sur les défenseurs marseillais sans réussite sur les premiers centres. Son physique et son jeu de tête ont posé des soucis à la défense (55) et son expérience a encore rendu des services mais il n’a pas eu une occasion à se mettre sous la dent. Sa technique et son sens du déplacement ont aussi donné un coup de pouce pour des décalages et pour libérer des espaces.

Baldé (6) : auteur d’un joli but dès la première action, l’international sénégalais a souvent fait la différence sur son côté gauche mais il était régulièrement oublié par ses partenaires sur le côté gauche. Au final, les rares fois où il a pu s’exprimer, il a fait des différences mais son influence sur le jeu n’a pas été suffisante. Il a fini sur le côté droit où il a disparu de l’animation offensive. Il a donné quelques coups de pouce en défense.