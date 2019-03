En conclusion de cette 28e journée de Ligue 1, l’OM a l’occasion de poursuivre sa belle série lors de la réception de Nice. Depuis quelques semaines, les Phocéens montrent un autre visage et les voilà à cinq rencontres de suite sans défaite, dont quatre victoires. Des résultats suffisants pour les revoir dans le haut du tableau, tout comme le Gym qui, à défaut d’être séduisant dans le jeu, affiche une belle régularité. À quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, qui sera à suivre sur notre site, voici les compositions probables.

Rudi Garcia devrait aligner son équipe type du moment en 4-4-2. Steve Mandanda sera titulaire dans les buts derrière une défense à quatre composée de Bouna Sarr à droite et Hiroki Sakai à gauche, puisque Jordan Amavi purge son second match de suspension. Dans l’axe, les jeunes Bouba Kamara et Duje Caleta-Car seront sans doute préférés. Les deux se complètent bien en ce moment. Au milieu de terrain, Maxime Lopez et Morgan Sanson feront vraisemblablement la paire, laissant encore une fois Kevin Strootman et Luiz Gustavo sur le banc de touche.

Nice vient au Vélodrome sans véritable attaquant

L’homme en forme du moment Florian Thauvin et Lucas Ocampos devraient occuper les ailes alors que devant, on s’avance vers un duo Valère Germain-Mario Balotelli. L’Italien sera le principal atout offensif de l’OM, lui qui a enchaîné quatre buts sur ses six matches de Ligue 1 joués dans sa nouvelle équipe. Il sera sans doute motivé face à l’OGC Nice, chez qui il était encore il y a quelques semaines. Les Aiglons aussi seront motivés face à leur ancien coéquipier, à commencer par Dante et Malang Sarr, qui a prévenu l’Italien, mais aussi le portier Walter Benitez.

Les deux défenseurs seront titulaires, le Brésilien et capitaine sera aligné dans l’axe aux côtés de Christophe Hérelle, alors que le jeune Niçois occupera le troisième poste de la défense central. À droite, Patrick Vieira devrait une nouvelle fois aligner le formidable Youssef Atal dans ce 3-5-2, son pendant à gauche devrait être Christophe Jallet. Au milieu, Wylan Cyprien, Adrien Tameze et Pierre Lees-Melou seront chargés de surveiller Maxime Lopez et Morgan Sanson. En l’absence de véritable attaquant dans le groupe, Jean-Victor Makengo devrait occuper cette position, comme la semaine passée contre Strasbourg avec Allan Saint-Maximin, le dynamiteur niçois.