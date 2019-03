L’Olympique de Marseille a traversé une zone de turbulences de fin octobre à début février. Trois mois durant lesquels le club a enchaîné les résultats décevants, avant que le mercato d’hiver ne dépose sur le pas de la porte du Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus l’attaquant tant espéré. Mario Balotelli. Parfaitement intégré à sa nouvelle équipe, l’Italien a déjà inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 5 apparitions sous le maillot olympien. Réputé caractériel, le joueur de 28 ans a de quoi faire baliser tout entraîneur qui aurait à lui ouvrir les portes de son vestiaire, se dit-on. Mais entre Rudi Garcia et Mario Balotelli, c’est l’amour fou. Le joueur avait lancé la première salve de louanges au sortir de la victoire obtenue à Dijon (1-2), il y a trois semaines. « Rudi est un très bon coach. Il est très compréhensif, c’est le plus important. Certains coachs n’interagissent pas avec leurs joueurs, ne les comprennent pas. Avec lui c’est le cas, et c’est une très bonne chose pour moi. J’ai tout de suite eu l’impression de faire partie de l’équipe. Je dois remercier les joueurs pour ça, ils m’ont intégré à la famille marseillaise très rapidement », avait lâché le joueur, visiblement conquis.

Vendredi, à deux jours de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne, coach Garcia était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de se livrer au sujet de son grand attaquant. Bien au-delà de l’image qu’il renvoie. « Maintenant qu’il est chez nous, je peux parler plus facilement, j’apprends à le connaître. Je suis surpris du caractère du joueur, il est apprécié de ses coéquipiers, c’est quelqu’un de joyeux, d’intelligent. C’est le signe qu’il se trouve bien chez nous », s’est d’abord félicité le coach olympien. Avant de révéler sa surprise au moment d’évoquer l’homme qui se cache derrière le joueur au tempérament de feu. « Je le trouve assez pondéré, sage, sur le terrain je m’attendais à le voir plus à fleur de peau, avec ce sentiment d’injustice qui le caractérise. C’est un beau bébé, il prend des coups, de temps en temps il fait des fautes. Mais honnêtement je le trouve, et c’est une grande surprise de voir son calme sur le terrain, assez sobre, aux antipodes de l’image que j’avais, que ce soit dans sa relation avec les joueurs ou avec les arbitres », a ensuite avoué le coach olympien.

Ce malgré le traitement réservé à l’Italien par les défenseurs qui l’affrontent. En cinq apparitions sous les couleurs olympiennes, Mario Balotelli a écopé de deux cartons jaunes. Le premier, sur la pelouse de Gaston-Gérard, à Dijon. Dès les premiers instants, Wesley Lautoa lance insultes et regards noirs à l’attaquant. Le duel est âpre. Le défenseur dijonnais est le premier averti (50e). L’Italien l’imite dans le deuxième acte (81e). Contre Rennes, Mario Balotelli défend avec un peu trop de fougue face à Damien Da Silva et Monsieur Lesage sort le carton pour une accumulation de fautes. Rudi Garcia a contesté la décision de l’arbitre en conférence de presse, avant de reconnaître avoir incité ses joueurs, à la Roma, à faire sortir de ses gonds l’Italien, lorsqu’il l’affrontait. « Il accapare les défenseur centraux, il est capable de peser techniquement, mais aussi dos au but, physiquement, sur les charnières. J’ai été adversaire de Mario Balotelli (lorsqu’il était coach de la Roma, ndlr), je pouvais dire à mes joueurs de le provoquer. Aujourd’hui, c’est exactement ce que nos adversaire essaient de faire avec lui ».