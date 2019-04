Le nul du week-end dernier, à l’Orange Vélodrome, face à Angers (2-2, 30e journée de Ligue 1) a ralenti l’Olympique de Marseille dans sa course au podium (l’Olympique Lyonnais est à 8 points). Un faux pas qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs au sujet de l’avenir du club phocéen en l’absence de Ligue des Champions la saison prochaine. Entre le coach Rudi Garcia sur un siège éjectable, les envies d’ailleurs du directeur sportif Andoni Zubizarreta et les rumeurs sur le mercato à venir, beaucoup d’encre a coulé.

Présent en conférence de presse, le technicien marseillais a tenu à taper du poing sur la table face à ces nombreuses informations. « Mon cas personnel n’est pas important. Seule l’équipe compte. Je me concentre sur le match de vendredi à Bordeaux. On m’a beaucoup rapporté de choses cette semaine. J’ai trouvé que je n’aimais pas l’ambiance qui traîne en ce moment, vous essayez de nous diviser, à la direction. Vous envoyez Andoni je ne sais pas où... Vous n’arriverez pas à nous diviser, nous les dirigeants », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Vous essayez de nous diviser... »

« On a fait match nul contre Angers, c’est de notre faute. Je comprends, je sais où on est, mais je dis stop. Je dis de ne penser qu’à Bordeaux. On laisse le reste de côté. Le reste n’est pas important pour nous. Je ne pense qu’à nous qualifier pour une Coupe d’Europe, la meilleure possible », a-t-il lancé. Et pour bien se faire entendre, l’entraîneur olympien n’a pas hésité à se répéter, lançant également un appel à l’union sacrée.

« Je compte sur tout le monde, pas que de la communication. On aura besoin de la participation et de la mobilisation de tout le monde. Ne cherchez pas, vous ou d’autres, comme il s’écrit tout et n’importe quoi avec des gens qui ne sont même pas journalistes, à nous diviser. Je ne suis pas agacé, je mets juste le holà. On veut juste gagner à Bordeaux », a-t-il conclu. Le message est passé.