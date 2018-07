Le 13 juin dernier, le Paris Saint-Germain pouvait souffler. La chambre d’instruction de l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA n’infligeait aucune sanction après l’étude des comptes parisiens portant sur les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Vous l’aurez donc compris, c’était avant que Neymar et Mbappé signent pour le club de la capitale pour des sommes extravagantes. Seule condition exigée par l’ICFC, que le PSG vende pour 50 M€ de joueurs d’ici le 30 juin, ce qui a été fait avec brio grâce aux ventes de Pastore (24 M€), Berchiche (24 M€) et Edouard (10 M€).

Mais voilà, hier, l’UEFA a expliqué que le dossier était rouvert par la chambre de jugement. Cette même chambre de jugement qui statue, avec plus de sévérité, lorsque les clubs refusent les sanctions infligées par l’enquêteur principal de la chambre d’instruction. Il y a bien un article dans le code de l’UEFA autorisant la chambre de jugement à se saisir de lui-même d’un dossier. Ce qui n’en reste pas moins un acte rare, puisque le PSG n’est que le deuxième club à subir un tel sort, comme le rappelle L’Équipe, après Galatasaray (il y a quelques jours seulement).

Un problème d’enquête ou la pression des grands clubs européens ?

Cité par le quotidien sportif, un membre du PSG a fait part de son étonnement par rapport à cet acharnement. « On est un peu surpris, cette histoire date d’il y a presque un an et elle n’est toujours pas finie. La situation est singulière. (…) Après une première décision, les choses changent encore. On ne fait que subir les événements et on fait le dos rond. » Hier, le journal espagnol El Pais affirmait qu’il s’agissait là d’une décision motivée par un désaccord avec le jugement final des enquêteurs. De plus, des irrégularités auraient été trouvées dans leur enquête.

Du côté du club de la capitale, on se demande surtout s’il ne s’agit pas là d’un nouveau coup de pression de la part des grands clubs européens, qui avaient eux mal digéré la première décision de l’ICFC. La chambre de jugement, présidée par le Portugais José Narciso da Cunha Rodrigues (âgé de 77 ans), va donc tout reprendre. Ce qui laisse un certain laps de temps au PSG et qui devrait le protéger d’une sanction très lourde pour la saison à venir. Cependant, la menace plane à nouveau sur les têtes parisiennes pour l’exercice 2019-2020...