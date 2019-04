La quatrième opportunité sera-t-elle la bonne pour le PSG ? Après avoir gâché trois cartouches face à Strasbourg (2-2) puis à Lille (1-5) et Nantes (2-3), le club parisien peut valider ce soir son huitième titre de champion de France face à l’AS Monaco au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre qui se déroulera dans un contexte particulier entre absence des Ultras parisiens et hommages à la cathédrale Notre-Dame.

Pour l’occasion, les joueurs franciliens porteront d’ailleurs un maillot collector. Mais la réception de l’ASM ne constitue pas seulement une occasion pour le Paris Saint-Germain de devenir officiellement champion. Cette affiche devrait permettre à son entraîneur Thomas Tuchel d’enregistrer plusieurs retours dans son onze. Dans les buts, le technicien allemand pourrait titulariser Alphonse Areola.

Angel Di Maria de retour dans le onze du PSG ?

Marquinhos effectuerait son grand retour et composerait la charnière centrale avec Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer au sein d’une défense à trois. Au milieu, le duo Verratti, Paredes devrait être reconduit, Kurzawa occuperait le flanc gauche et Dagba se positionnerait côté droit. Enfin en attaque, Kylian Mbappé démarrerait la rencontre accompagné d’Angel Di Maria à droite et Moussa Diaby à gauche. On se dirigerait donc vers un 3-4-3 au PSG.

Côté monégasque, Leonardo Jardim alignerait un 4-2-3-1. Subasic garderait les buts du Club de la Principauté, accompagné en défense par la paire Glik, Jemerson dans l’axe, Henrichs s’installerait sur le flanc droit et Ballo-Touré couloir gauche. Adrien Silva et Aholou seraient alignés devant la défense. Plus haut on retrouverait Gelson Martins côté droit, Golovine dans l’axe et Rony Lopes dans le couloir gauche. Enfin, Radamel Falcao devrait être titularisé par Jardim ce soir. Monaco retardera-t-il une nouvelle fois le sacre du PSG ? Réponse à partir de 21 heures...