Le feuilleton Neymar a agité le monde du football durant un été entier. Mais le Brésilien n’a pas obtenu gain de cause et n’a finalement pas rejoint le FC Barcelone, qu’il souhaitait retrouver deux ans après l’avoir quitté avec fracas. Faute d’un accord entre le club catalan et le Paris Saint-Germain, la star a dû se résoudre à rester en France bon gré mal gré. Dans le magazine France Football, quelques croustillants détails du dossier sont révélés sur les coulisses de ce feuilleton.

Comme par exemple le rôle joué par Lionel Messi auprès de Neymar. Si le numéro 10 argentin a toujours contesté avoir une influence sur le mercato du Barça, il ne se prive pas d’en exercer une auprès de Neymar. C’est notamment lui qui a poussé le Brésilien à imaginer un retour au Camp Nou, à lui suggérer à plusieurs reprises que le choix PSG n’était pas le bon, alors qu’une prolongation de contrat avec le club francilien était amorcée au début de l’année 2019. « Je veux que tu reviennes. Dans deux ans, je pars et tu seras tout seul, tu prendras ma place. » De quoi chambouler les plans de n’importe quel joueur...

Même Bartomeu était désolé...

L’appel de Lionel Messi a fait son effet auprès du Brésilien qui va se ranger à cet avis, déçu de la tournure des événements avec le PSG (élimination prématurée en Ligue des Champions, structure du club, manque de joueurs de talent). Kylian Mbappé tente de le retenir en expliquant qu’à deux à Paris aussi il sera plus simple de remporter la Ligue des Champions. Rien n’y fait et Neymar est toujours déterminé, d’autant que le retour de Leonardo et son discours musclé à son encontre ne l’incitent pas à changer d’avis. La première réunion entre les deux compatriotes tournera mal, Leonardo lui intimant, s’il veut rejouer, de faire une déclaration publique pour dire qu’il veut rester à Paris !

Neymar refusera de s’exprimer (il attendra son retour à la compétition face à Strasbourg le 14 septembre pour le faire), espérant toujours rallier la Catalogne. Comme vous le savez, le Barça ne parviendra pas à formuler la bonne offre, contrariant au passage Messi (et perturbant aussi, par ricochet, l’intégration de Griezmann). Autre détail partagé par France Football, le petit mot glissé par Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, à son homologue du PSG Nasser Al-Khelaïfi lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions : « désolé pour tout ce bordel ». Comme si lui aussi avait subi cet interminable feuilleton.