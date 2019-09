Neymar fait sa rentrée aujourd’hui. Après un long été marqué par ses envies de départ au FC Barcelone, qui n’ont finalement pas pu être concrétisées, le joueur brésilien va faire son retour sur les pelouses sous la tunique parisienne. Déjà revenu à la compétition avec sa sélection pendant la trêve, montrant par ailleurs de belles choses, il en fera donc de même au Parc des Princes face à Strasbourg à 17h30. L’occasion pour la star de la Canarinha d’entamer l’opération reconquête des cœurs parisiens.

Effectivement, si Thomas Tuchel et ses partenaires l’attendent avec impatience, comme ils l’ont régulièrement fait savoir lors de leurs différentes apparitions médiatiques depuis le début de la saison, l’accueil que va lui réserver le public parisien est en revanche plus incertain. Face à Nîmes lors de la première journée de championnat, les supporters franciliens n’avaient pas hésité à entamer des chants et exhiber des banderoles contre le joueur, qui n’était pourtant même pas présent dans l’enceinte parisienne. Neymar va donc devoir faire des siennes sur le terrain pour commencer à se remettre tout ce monde dans la poche.

Le CUP prévient Neymar

Du côté du Collectif Ultras Paris, il n’y a pas de doutes : Neymar a très mal géré son été, notamment au niveau de sa communication, et le CUP compte lui faire savoir que ses méthodes n’ont pas plu. « À l’heure où aucune déclaration publique de sa part n’a été effectuée, encore moins d’excuses, et qu’il va incessamment sous peu refouler la pelouse de notre Parc des Princes, nous sommes légitimement plus que sceptiques quant à le voir évoluer une saison de plus avec le maillot parisien. Le Virage Auteuil, qui regroupe les plus fidèles supporters du club, a le devoir de lui montrer que tout ceci ne peut rester sans conséquence. C’est pourquoi nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou un autre à lui montrer aujourd’hui, qu’il n’a plus le droit à l’erreur et que le chemin de la rédemption sera long... très long », a expliqué le groupe dans un communiqué vendredi soir.

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019

Un retour qui pourrait donc se faire dans une ambiance hostile pour celui qui devrait être aligné en numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel. Il faudra également surveiller ce qui se passera après la rencontre dans les coulisses du Parc des Princes, où le joueur pourrait par exemple être amené à s’exprimer en zone mixte, même si cette hypothèse reste peu probable compte tenu de son silence médiatique depuis le début de l’été. Mais nul doute que Tuchel et ses coéquipiers auront des choses à dire. Le début de la réconciliation ? Réponse cet après-midi...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10