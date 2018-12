S’il en est un qui était content de voir Kylian Mbappé sur le banc ce mercredi soir lors de la rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain au Stade de la Meinau (1-1), c’est bien Thierry Laurey, l’entraîneur alsacien. En effet, avec la nouvelle pépite du foot français absente des débats, on a forcément plus de chance d’arracher une victoire. Cette victoire, d’ailleurs, les joueurs du RCSA y ont cru longtemps. Jusqu’au retour des vestiaires en fait et l’entrée de Kylian Mbappé.

Le prodige français est entré en jeu, les locaux furent pris à la gorge et le natif de Bondy les provoquait balle au pied, redoublant ses appels incessants. Sur le côté droit, où il était positionné, l’ancien de l’AS Monaco récupérait le cuir puis provoquait son adversaire direct. Mais ça allait trop vite et Kenny Lala était obligé de le faucher (70e). Dans la foulée, Edinson Cavani ne se privait pas, sur penalty, pour remettre les 22 acteurs à égalité. Pour Dimitri Liénard et Adrien Thomasson, c’est l’entrée de Mbappé qui a tout changé.

« Quand Mbappé joue, c’est quand même plus simple sur le terrain »

Ses adversaires du soir sont unanimes, il a tout changé. « Oui je pense (la question portait sur les entrées en jeu des Parisiens, ndlr), surtout celle de Mbappé. C’est lui qui obtient le penalty. Il dézonait beaucoup et à chaque fois qu’il prenait le ballon, on sentait qu’il pouvait y avoir danger. Donc, c’était l’élément qui pouvait nous faire mal. Malheureusement, c’est lui qui a permis à Paris de revenir à égalité. On savait que c’était un grand joueur, mais il nous a fait mal en deuxième mi-temps », a d’abord commenté Adrien Thomasson avant que Dimitri Liénard se montre encore plus dithyrambique. « On savait que, quand le phénomène en face allait rentrer, ça allait être un peu plus dur. Ils ont changé de tactique à la mi-temps. Est-ce qu’il y a une équipe avec ou sans Kylian Mbappé ? C’est une question délicate. Je ne suis pas l’entraîneur du PSG, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais c’est sûr que, personnellement, je pense que quand Mbappé joue, dans n’importe quelle équipe au monde... », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Ce sont des joueurs qui sont pétris de talent. Que ce soit Neymar, Mbappé, Ronaldo, quand tu les as dans ton équipe, à tout moment il peut se passer quelque chose, ils peuvent faire un exploit. Comme sur le penalty, il te fixe, il va tellement vite que parfois tu pars dans une feinte. Il l’a déjà prouvé plus d’une fois. Je crois que c’est contre Marseille où il rentre, alors qu’il était sur le banc, et qu’il les mange. Il n’y a pas besoin que je sois journaliste pour voir que quand Mbappé joue, c’est quand même plus simple sur le terrain », avance, halluciné, le gaucher du RCSA. Contre Marseille déjà, Mbappé était rentré et avait réussi à sortir ses compagnons de jeu d’un nul qui leur tendait les bras. Un statut de sauveur et de leader qu’il avait revendiqué ensuite. Une chose est sûre et ça se voit sur le terrain, quand Mbappé est là, ce n’est pas pareil.