L’été avance et le début des championnats se rapproche. Tout comme la fin du mercato estival. Et pour l’instant, un départ de Neymar semble encore loin d’être d’actualité. Ce mardi matin, on apprenait tout de même que le Paris Saint-Germain acceptait de revoir le prix du Brésilien à la baisse, ne réclamant désormais plus "que" 180 millions d’euros. Un montant sur lequel le Barça ne peut pas, ou ne veut pas du moins, s’aligner.

Après la rencontre du club de la capitale face à Sydney, Thomas Tuchel a encore été interrogé sur le Paulista, et sa réponse a été claire : « je n’ai pas d’infos pour vous sur Ney. C’est un de nos joueurs. C’est une question entre le club et Neymar. Pour moi, il est dans le vestiaire et c’est un de mes joueurs. Rien de neuf ». Dans la foulée, la presse catalane affirmait que Leonardo allait voyager en Chine pour rencontrer Neymar et discuter une fois encore de son avenir, dans le but de le retenir notamment.

Un prêt avant de rebondir au Barça ?

Et maintenant c’est depuis le Brésil que nous viennent les dernières informations sur le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Celles-ci sont d’ailleurs bien plus surprenantes que celles qui avaient été parues jusqu’ici. Esporte Interativo, plutôt fiable sur ce dossier, nous apprend donc que Flamengo tente de s’offrir Neymar ! Les journalistes du média expliquent que l’opération est évidemment compliquée, mais qu’un accord est possible.

Il s’agirait d’un prêt de six mois. Une option qui plaît au Brésilien, pas à l’aise à Paris, dans l’attente de pouvoir se trouver un nouveau club lors du mercato hivernal s’il ne venait pas à trouver de nouveau point de chute cet été. L’option pourrait aussi être intéressante pour le Paris Saint-Germain, qui ne renforcerait ainsi pas un rival européen. De nombreuses questions se posent tout de même, comme de savoir qui prendra en charge son salaire, a priori impossible à assumer pour les Brésiliens. Les dirigeants de Flamengo devront cependant faire vite, puisque le mercato ferme ses portes demain soir au pays...

