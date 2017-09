En dehors de la concurrence sur le terrain entre les équipes nationales de la France et de l’Espagne, la bataille fait rage en dehors aussi. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que le président de la Liga Javier Tebas s’insurge contre le Paris Saint-Germain. Tout cela a pour origine le transfert de Neymar bien évidemment. Mais face aux attaques du président de la ligue espagnole, le PSG, qui a recruté Neymar et Mbappé cet été, a quelques amis.

En effet, la Ligue de football professionnel (LFP) a envoyé un nouveau communiqué soutenant le club parisien et surtout remet à sa place Javier Tebas. « La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les propos insultants tenus ce jour par le président de la Liga, M. Javier Tebas, concernant le Paris Saint-Germain. Ces propos indignes ne sont pas à la hauteur d’une institution aussi respectable et performante que la Liga espagnole.La Ligue de Football Professionnel rappelle que seule l’UEFA est habilitée à se prononcer sur le respect des règles du fair-play financier par le PSG », peut-on lire.

« le Bureau de la LFP a réaffirmé son soutien au Paris Saint-Germain »

Ces propos sont en échos à la nouvelle provocation de Tebas : « ils se moquent du système. Il faut le dire. Nous les avons surpris en train d’uriner dans la piscine. Si Neymar est sur le plongeoir, il pisse depuis le plongeoir. Tout cela doit être enquêté. Les clauses libératoires de Messi et Ronaldo sont plus élevées, mais si Nasser les veut, il peut ouvrir les vannes de pétrole et les acheter. C’est le prix du marché ? Non, c’est le prix du marché du pétrole. Le football européen doit savoir qu’il y a un incroyable danger avec l’argent de ces pays-là. Cette inflation va abîmer le football. Nous devons défendre nos droits ».

L’instance française a tenu à réaffirmer son soutien : « réuni ce jour, le Bureau de la LFP a réaffirmé son soutien au Paris Saint-Germain face à la campagne de dénigrement menée depuis plusieurs semaines par certains grands clubs européens ». Tandis que l’Union européenne des associations de football (UEFA) a ouvert une enquête sur les financements des transferts faramineux du PSG, la guerre n’est, semble-t-elle, pas terminée entre la LFP et la Liga.