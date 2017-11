Hier soir, le Paris Saint-Germain a largement dominé son sujet qui était l’AS Monaco. Si le score n’est pas très équivoque (1-2), les joueurs de la capitale ont montré leur supériorité tout au long de la rencontre et si Kylian Mbappé avait converti ses quelques face-à-face, l’ampleur de l’écart aurait été bien plus conséquente ce qui n’aurait, bien évidemment, laissé aucune place aux doutes - qui n’accompagnent tout de même pas les joueurs d’Emery ce matin.

Mais le problème est ailleurs que sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Avec les recrutements de Neymar et de Kylian Mbappé cet été (sans forcément compter celui de Julian Draxler l’hiver dernier), l’effectif du club de Nasser Al-Khelaïfi est trop fourni sur les postes d’attaquants (bien qu’il n’y ait pas de vrai remplaçant à Edinson Cavani dans l’axe hors Mbappé). Ainsi, certains joueurs devront plier bagage cet hiver, aussi pour faire rentrer de l’argent puisque le PSG doit dégager 75 M€ de bénéfices pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Pas vraiment d’échauffement pour Di Maria

Alors, évidemment, on parle de Javier Pastore, d’Hatem Ben Arfa (porté disparu), de Julian Draxler, mais aussi et surtout d’Angel Di Maria. L’Argentin a joué hier les dix dernières minutes en remplaçant Edinson Cavani à la 82e minute. On a parlé de lui cet été du côté du FC Barcelone, mais le deal aurait capoté dans les ultimes jours du mercato estival et son nom reviendra sans doute dans la liste des partants du PSG dès les premières journées de l’hiver.

Il faut aussi dire que l’ancien de Manchester United et du Real Madrid notamment ne fait pas grand-chose pour ne pas faire parler de lui. Le Parisien révèle qu’hier il a eu une attitude assez surprenante lors de l’échauffement. En effet, l’international argentin s’est assis sur un ballon, observant ses coéquipiers faire des exercices. Il convient toutefois de dire que cette attitude n’a rien de répréhensible puis qu’au PSG les remplaçants sont libres de faire les exercices qu’ils souhaitent. Mais cela montre peut-être que Di Maria a déjà la tête ailleurs.