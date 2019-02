Thilo Kehrer et Leandro Paredes ont échappé à des blessures graves ces derniers jours après des tacles dangereux de M’Baye Niang et Nabil Fekir. Edinson Cavani s’est lui blessé tout seul en tirant son penalty, unique but du match entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux ce samedi au Parc des Princes (1-0). Et pour l’ensemble du club parisien, on peut penser qu’il aurait été préférable de voir l’attaquant uruguayen finir le match sans problème plutôt que de glaner trois nouveaux points en championnat.

C’est à la 42e minute qu’Edinson Cavani, après avoir fêté son but, s’est arrêté, grimaçant, en se touchant la cuisse droite. Il s’est dirigé vers le banc de touche et a échangé quelques mots avec Thomas Tuchel. Que se sont-ils dit ? L’entraîneur allemand a répondu en conférence de presse. « Je voulais savoir comment cette blessure était arrivée et il m’a dit pendant la frappe. Ce n’est pas bien », a glissé l’entraîneur allemand dans un sourire jaune. Face aux médias, il n’a pas voulu trop en dire sur la gravité de la blessure. Déjà parce qu’il ne la connait pas, ensuite parce qu’il n’est pas adéquat de dévoiler son jeu trop vite à l’adversaire. Mais clairement, cela ne sent pas bon.

« Je ne sais pas si c’est possible »

« Je ne sais pas, je n’ai pas parlé avec Edi ou le docteur. J’ai seulement vu Edi et le docteur pendant la mi-temps. Comme vous savez, si Edi est sorti à la 44e minute après une frappe, c’est une chose musculaire. Nous sommes samedi soir et on joue mardi. C’est super proche. Je ne sais pas si c’est possible. On doit attendre une nuit ou un jour pour avoir plus d’examens », a développé l’ancien technicien du Borussia Dortmund.

Quelques minutes plus tôt, il avait déjà partagé son inquiétude sur l’antenne de Canal Plus. « Je n’ai pas de bonnes nouvelles, peut-être que c’est le muscle proche mais pas le grand muscle. On doit attendre un peu mais je ne peux pas encore en parler. (…) Si Edi sort après la 44e minute, j’ai peur (sourire). S’il veut rester sur le terrain il peut me le dire, mais s’il est fatigué, on fait les choses comme ça. » Voilà donc comment le PSG, à trois jours de son huitième de finale aller, craint clairement pour la présence de Cavani à Old Trafford, alors que Neymar est déjà officiellement forfait...