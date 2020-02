La défaite du Paris Saint-Germain face au milieu de semaine face à Dortmund a fait mal. Même si le résultat est loin d’être catastrophique pour les troupes de Thomas Tuchel, qui ont toutes leurs chances de se qualifier au match retour, cette rencontre a mis certains membres de l’équipe dans une situation compliquée. L’entraîneur allemand en tête de liste, en plus de joueurs comme Idrissa Gueye ou Thiago Silva. Si on ne sait pas encore vraiment de quoi sera fait l’avenir de l’ancien du BVB, on apprend via l’Equipe que Leonardo est déjà en train d’explorer des pistes pour le banc de touche pour cet été.

Le Brésilien est ainsi toujours en bonne relation avec Massimiliano Allegri, qu’on annoncé déjà chez les plus grands clubs européens. Mais c’est visiblement un autre Italien qui plaît beaucoup à l’ancien joueur de la Canarinha en ce moment : Simone Inzaghi. Le tacticien est en train de réaliser une sacrée saison à la tête de la Lazio, deuxième du championnat transalpin à un petit point de la Juventus. Une réunion entre les deux aurait même eu lieu en début de mois de février.

Deux joueurs sont aussi visés

Mais ce n’est pas tout, puisque si Inzaghi venait à débarquer à Paris cet été, il pourrait ne pas le faire tout seul mais avec plusieurs de ses joueurs dans les valises. Le premier nom sorti par le quotidien l’Equipe n’est autre que celui de Sergej Milinkovic-Savic (24 ans), qui n’est plus à présenter et que Leonardo voulait déjà à Milan et qui a aussi été annoncé dans le viseur du PSG par le passé. Le club de la capitale italienne pourrait cependant aller jusqu’à demander 100 millions d’euros pour son maître à jouer, convoité par d’autres grosses écuries du Vieux Continent.

L’autre joueur qui plaît beaucoup aux Parisiens est Adam Marusic, joueur de couloir droit de 27 ans. Toujours selon le média, le Paris Saint-Germain a déjà envoyé des émissaires le superviser, et il viendrait renforcer une défense où plusieurs départs sont à prévoir Pas de doutes, Leonardo va utiliser ses réseaux italiens pour renforcer une équipe qui, quels que soient les résultats d’ici la fin de la saison, semble arriver à une certaine fin de cycle, du moins dans certains secteurs précis...