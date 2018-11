C’était un choc de Ligue 1 entre le premier et le deuxième, coincé dans un enchaînement important pour le PSG, après le Classique face à l’OM et avant le match déjà décisif en Ligue des Champions face à Naples mardi prochain. Les Parisiens ont su déjouer le piège lillois, au terme d’un match solide (2-1). Surtout, ils ont décroché un nouveau record, celui du meilleur démarrage avec 12 victoires consécutives en Ligue 1, série jamais réalisée parmi les grands championnats européens.

Souvent concentrés sur la Ligue des Champions et parfois plus légers en L1, les joueurs paraissaient vraiment concernés à l’idée de battre ce record, précédemment détenu par Tottenham (qui s’était donc arrêté à 11 unités en 1960-1961). Ce qu’a confirmé Marco Verratti en zone mixte après la rencontre, avant de s’excuser sur son dérapage de milieu de semaine. « Oui, on en avait parlé déjà avant le match, on savait qu’on pouvait rentrer dans l’histoire du football. C’est une belle chose, parce que ce n’est pas facile de gagner 12 matches consécutifs, surtout face à des équipes qui sont à 100 % contre nous. Ca prouve qu’on a un grand caractère, qu’on fait des matches très sérieux. On a mérité de battre ce record. On va continuer. C’est important. On joue au football aussi pour ça », a-t-il expliqué.

« Notre meilleur match cette saison »

Il fallait voir Thiago Silva sauter dans les bras de son entraîneur Thomas Tuchel après le premier but, signé Kylian Mbappé, pour constater l’implication parisienne. Toutefois, pour l’entraîneur allemand comme pour le défenseur central brésilien, il s’agissait surtout de noter le bon match collectif déroulé au Parc des Princes. « Je pense que c’était notre meilleur match cette saison. C’était nécessaire contre cet adversaire . C’était une performance magnifique », a lâché Tuchel en conférence de presse, rejoint par Thiago Silva quelques minutes plus tard.

« Je crois qu’avant le match on était préoccupé surtout par Lille qui fait un très bon championnat. Le record, c’est la conséquence de tout ce qu’on doit faire sur le terrain. L’objectif,c’était de bien jouer parce que quand tu joues bien, la probabilité de gagner est plus grande. On a mérité ce résultat, on a joué comme une équipe aujourd’hui. En tant que capitaine, je suis très content du match qu’on a fait aujourd’hui. A mon avis, c’était le meilleur match du début de saison, en équipe », a assuré Thiago Silva. Un bon match qui pourrait vite être oublié en cas de mauvais résultat mardi soir à Naples en Ligue des Champions...