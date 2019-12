Le mercato hivernal approche à grands pas, et les écuries du Vieux Continent commencent à s’activer en coulisses. Et du côté du Paris Saint-Germain, ça risque aussi de bouger, même si Thomas Tuchel s’est toujours montré très réservé à ce sujet lors de ses dernières apparitions médiatiques. « Si on a deux blessés, on va manquer de joueurs mais je ne sais pas si c’est nécessaire d’acheter un autre joueur en janvier », a-t-il par exemple lancé début décembre. Mais ça devrait bien bouger.

Nous vous informions par exemple en exclusivité que le club de la capitale française était entré en contact avec l’entourage d’Emre Can pour un éventuel transfert de l’international allemand, visiblement pas très à l’aise du côté de Turin. Depuis, les dirigeants des deux clubs semblent avoir avancé leurs pions. La presse italienne évoquait ainsi un possible échange entre Leandro Paredes et Can ; une hypothèse confirmée aujourd’hui par RMC Sport. Leonardo veut offrir un profil différent à son entraîneur, plus grand et plus physique, et le joueur germanique semble le choix idéal pour le Brésilien.

Les échanges, une option intéressante financièrement

Le club a une marge de manœuvre assez limitée, dans la mesure où il travaille sur la prolongation de Kylian Mbappé, et un échange serait donc une option intéressante financièrement parlant. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un deuxième échange pourrait se produire entre les deux formations. Toujours selon la radio, la Juventus apprécie Thomas Meunier. Et ça tombe bien, du côté de Paris on est toujours sous le charme de Mattia De Sciglio. Le Belge pourrait alors faire ses valises pour le Piémont, avec un contrat qui expire en juin prochain, alors que le Transalpin, que les Franciliens voulaient déjà l’été dernier, pourrait lui débarquer en Île-de-France.

Leonardo a également d’autres joueurs dont il souhaite se débarrasser cet hiver sur sa liste, à savoir Eric Maxim Choupo-Moting et Layvin Kurzawa, tous deux en fin de contrat en juin prochain. Le club souhaite aussi se défaire de Julian Draxler et de son salaire très - trop - important compte tenu de son importance dans l’équipe, mais ce dernier ne souhaite pas faire ses valises cet hiver. L’OGC Nice serait d’ailleurs intéressé selon RMC Sport. Enfin, plusieurs titis risquent d’être prêtés, à l’image de Loïc Mbe Soh. Pas de doutes, l’hiver va être animé à Paris, surtout dans le sens des départs !