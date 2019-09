L’été a été long et sinueux du côté du Paris Saint-Germain. Tout d’abord, Antero Henrique est parti et il a été remplacé par Leonardo, revenu au bercail au poste de directeur sportif. Mais le Brésilien a eu un dossier très chaud à gérer dès son entrée dans son nouveau mandat. En effet, Neymar était annoncé partant, le joueur lui-même l’a confirmé à l’issue du marché estival. Pourtant, l’ancien joueur du FC Barcelone est resté dans la capitale française.

Et ce ne fut pas une mince affaire. En gros, l’ailier auriverde voulait quitter la formation francilienne pour retrouver son cocon barcelonais qu’il avait quitté il y a deux années. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, on se demandait bien comment les Blaugranas allaient boucler une opération relativement compliquée, surtout après l’achat d’Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid. C’était d’ailleurs tellement compliqué que cela ne s’est pas fait.

Mbappé et Verratti à la baguette

Neymar a trimbalé tout au long de l’été une mine des mauvais jours, une attitude corporelle étonnante, qui en disait surtout long. Mais cette attitude tranche réellement avec celle qu’il affiche aujourd’hui. Dans Le Parisien du jour, on apprend qu’en réalité ce sont deux joueurs du club qui se sont évertués à le convaincre, tout au long du mercato estival, de rester avec eux, dans le club champion de France en titre. Deux éléments dont il est très proche.

Vous l’aurez compris, il s’agit de Kylian Mbappé et de Marco Verratti. Les trois hommes passent leur temps ensemble et c’est avec eux que le natif de Mogi das Cruzes a noué des affinités. D’ailleurs, les échanges entre eux seraient continus que ce soit dans la vraie vie ou bien sur des groupes de messagerie type Whatsapp. Après le départ de Dani Alves, dont Neymar était proche, il fallait bien que d’autres prennent le flambeau. Ce fut donc Mbappé et Verratti, pour le plus grand bonheur du PSG.

