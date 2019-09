Le Parc des Princes sera le théâtre du dernier match de la 7e journée de Ligue 1 entre le Paris SG, leader au classement, et le Stade de Reims, dixième. Pour l’occasion, le club de la capitale est privé de plusieurs éléments et non des moindres. Ainsi, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Colin Dagba, Thilo Kherer et Mauro Icardi, insuffisamment remis ou toujours blessés, sont tous absents, tandis que Marco Verratti est lui suspendu.

Keylor Navas, qui n’a toujours pas encaissé de buts depuis ses débuts en France, gardera les cages parisiennes. Le Costaricain sera protégé par une défense à quatre. Juan Bernat et Thomas Meunier occuperont les couloirs. Marquinhos, aligné en sentinelle contre le Real Madrid et l’Olympique Lyonnais, devrait lui retrouver sa place en charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. Dans l’entrejeu, Thomas Tuchel a annoncé une surprise ce mardi en conférence de presse.

Première pour Paredes

Leandro Paredes, qui n’a plus joué depuis le 30 août avec le PSG, sera titulaire pour la première fois de la saison. L’Argentin pourra compter sur le soutien d’Idrissa Gueye et Ander Herrera à ses côtés. L’animation offensive, elle, sera confiée à Neymar et Pablo Sarabia. Le Brésilien, auteur de deux buts en deux matches en L1, risque d’être une nouvelle fois attendu par le public du Parc. Enfin, Eric Choupo-Moting profitera des absences pour enchaîner une nouvelle titularisation en pointe.

Les Rémois, eux, devraient faire dans le classique. Predrag Rajkovic tiendra sa place dans les buts champenois derrière une ligne de quatre composée, de droite à gauche, par Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid et Ghislain Konan. Le capitaine Alaixys Romao fera bonne garde au milieu aux côtés de Xavier Chavalerin. Rémi Oudin, Mathieu Cafaro et Moussa Doumbia se verront eux confier les clés de l’animation avec pour objectif de servir au mieux Boulaye Dia.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10