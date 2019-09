Après l’euphorie, place à la concentration. Si le PSG nage dans le bonheur depuis mercredi soir et son probant succès face au Real Madrid (3-0) en Ligue des champions, le club parisien doit désormais se focaliser sur la Ligue 1. Et dimanche soir, c’est l’Olympique Lyonnais qui se dresse sur la route du champion de France (match à suivre en direct commenté sur notre live). Un choc qui tourne souvent au désavantage du club parisien au Groupama Stadium.

Présent en conférence de presse, le coach francilien n’occulte pas l’importance d’un tel rendez-vous pour son équipe. Mais l’intéressé sait également que la rencontre de Ligue des champions a laissé des traces au sein de son effectif. Ainsi, Pablo Sarabia et Mauro Icardi viennent grossir les rangs d’une infirmerie déjà bien remplie (Kehrer, Draxler, Mbappé, Cavani). Une véritable hécatombe qui n’arrive pas forcément au meilleur moment avant d’affronter une formation lyonnaise désireuse de faire chuter une nouvelle fois le Paris SG dans son antre.

Thomas Tuchel veut creuser l’écart avec l’OL

« Avant le match contre Strasbourg j’avais dit que nous étions capables de faire un grand match contre le Real. Mais le match d’après c’est toujours difficile, car la Ligue des champions demande beaucoup sur le plan physique et mental. Cela va être difficile demain, il y a une grande concurrence entre Lyon et nous, on doit faire un bon match, être à notre meilleur niveau. Lyon va être en top forme, c’est une grande occasion pour eux de montrer qu’ils sont capables de faire mieux que leurs derniers matchs. C’est un contexte compliqué, un adversaire difficile » décrypte ainsi le technicien allemand. Le principal protagoniste estime que la victoire face au Real doit servir à son équipe pour appréhender au mieux le choc de dimanche. Preuve de l’importance de cette confrontation, Tuchel a pour la première fois évoqué un possible tournant dans la saison parisienne en cas de succès au Groupama Stadium.

« Ce sont des matchs spéciaux, il y a une rivalité et c’est très bien, cela crée une ambiance spéciale. C’est nécessaire pour s’améliorer, grandir, je suis convaincu qu’on peut gagner mais je suis convaincu aussi que cela va être difficile. La victoire contre le Real est positive, cela nous aide, une telle victoire, avec une performance collective aboutie, cela nous aide évidemment mais c’est le passé. On se projette sur Lyon pour encore montrer que nous sommes prêts. Nous sommes confiants pour demain, c’est une grande occasion. On a quatre points d’avance sur Lyon, on a la possibilité d’être à sept points, c’est une grande occasion. On doit montrer encore notre qualité, mais on a donné beaucoup contre le Real il y a trois jours. On doit montrer une nouvelle fois qu’on peut jouer avec intensité, en équipe », explique ainsi l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Qu’on se le dise, le PSG ne compte pas repartir encore bredouille du Groupama Stadium !

