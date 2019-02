Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel doit gérer l’épineux cas des gardiens de but. Arrivé cet été pour apporter son immense expérience, Gianluigi Buffon (41 ans) se partage le temps de jeu disponible avec Alphonse Areola (25 ans). Le portier italien a pris part à 17 rencontres toutes compétitions confondues alors que le Français en a disputé 20. La cohabitation semble très bien se passer entre les deux. Le bonheur d’être ensemble se lit sur leurs visages comme lors de cette conférence de presse tenue conjointement il y a peu.

La gestion du temps de jeu dans le but est pour le moment bien maîtrisée par le coach allemand du PSG. Mais alors qu’il avait prévu de prendre une décision et d’installer une hiérarchie claire, il s’est finalement résolu à maintenir cette situation jusqu’à la fin de la saison. « Je dois dire honnêtement que j’ai un peu mauvaise conscience car la situation pour Alphonse n’est pas facile. Elle est sûrement plus facile pour Buffon qui est un gars exceptionnel. Normalement, ce n’est pas une façon d’obtenir les meilleures performances pour un gardien que de jouer puis d’être sur le banc » a assuré Tuchel avant la rencontre entre le PSG et Montpellier de mercredi (match en retard de la 17e journée de Ligue 1).

Tuchel : « On peut faire ça une saison mais après on doit réfléchir »

« Les deux font ça de manière incroyable pour le moment. On décide ça chaque semaine. J’ai confiance en les deux. Buffon a joué le premier match (contre Manchester United, ndlr) grâce à son expérience. Il est super important pour nous avant, pendant et après le match, il est toujours positif. Alphonse, j’étais heureux pour lui qu’il n’ait pas pris de but à Saint-Étienne. Je n’ai jamais vu ça entre les deux. Ce n’est pas une situation facile. On peut faire ça une saison mais après on doit réfléchir », a ensuite prévenu un Tuchel conscient que cette gestion peut s’avérer délicate à terme.

Le coach a donc choisi de ne pas choisir pour le reste de la saison. Bien sûr, la forme de l’un ou la méforme de l’autre pourrait changer la donne d’ici le mois de mai, mais c’est la saison prochaine que Tuchel compte prendre une décision définitive. Areola devrait toujours être au club, lui qui a prolongé récemment son contrat avec son club formateur jusqu’en 2023. Reste à savoir ce que fera Gigi Buffon, lui dont le contrat se termine en juin mais qui aimerait activer son option d’une saison supplémentaire.