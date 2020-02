Encore un déplacement à Amiens et le PSG pourra définitivement basculer en mode Ligue des Champions. Sans faire injure au club picard, les regards sont déjà tournés vers le match au Signal Iduna Park et il y a de grandes chances que Thomas Tuchel fasse largement tourner son effectif samedi à 17h30. Reste le cas Neymar, qui n’a plus joué depuis la réception de Montpellier le 1er février dernier. Touché au dos, le Brésilien a loupé les matches contre Nantes, Lyon et Dijon. Et son entraîneur Thomas Tuchel a jeté le trouble sur sa présence à Dortmund mardi prochain.

Présent lors des derniers entraînements, il était déjà attendu à Dijon mercredi mais n’a finalement pas fait le voyage. « Pourquoi il était à l’entraînement et pas en match ? Parce qu’il est plus protégé à l’entraînement. (...) Le risque diminue chaque jour. Et on arrive demain à Amiens et on décidera aujourd’hui avec tous les médecins, avec le club, avec nous, avec Ney », a confié l’entraîneur allemand en conférence de presse.

Tuchel ne sait pas encore

Si le coach allemand semble plus confiant sur la présence de son numéro 10 à Dortmund, il ne crie pas encore victoire. « C’est clair que s’il avait joué contre Lyon et Dijon, ça aurait été mieux. Il était dans une grande forme. En fonction de s’il joue demain ou pas, il ne va peut-être pas arriver à Dortmund dans les meilleures conditions. Mais il va y arriver et nous aider, j’en suis convaincu », a-t-il déclaré, assurant au passage que le PSG ne forcera pas pour le déplacement à Dortmund. « On ferait la même chose même si ce n’était pas Dortmund. C’est juste du timing. »

Sa déclaration d’après-match à Dijon laissait entendre que le staff médical avait pris le dessus concernant le cas Neymar, intimant du repos quand Tuchel aurait poussé pour le faire jouer. Ce qu’il a démenti. « Si vous me demandez si je veux qu’il joue chaque match, oui c’est clair. Mais je ne suis pas le mec qui pousse, qui dit qu’il décide. On décide ensemble. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. L’avis du médecin, du coach, du joueur, le sentiment du joueur. Ce n’est pas compliqué, c’est complexe. Mais à la fin, on doit avoir une solution simple. On doit discuter, réfléchir. On a pris cette solution : pas de risque contre Lyon, contre Dijon. Je suis dans le processus, j’ai mon avis, je discute, après on a un mix. Pas de problème », a-t-il assuré. On saura dans les prochaines heures si Neymar est du voyage à Amiens ou s’il attendra Dortmund, ou pas, pour faire son grand retour.