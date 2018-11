Quatre apparitions sans marquer, c’est assez rare pour être signalé lorsque l’on s’appelle Edinson Cavani (28 ans). Titularisé contre l’AS Monaco (0-4, 13e journée de Ligue 1), l’attaquant du Paris SG, enfin pleinement soigné de ses pépins physiques (il avait démarré sur le banc à Naples mardi soir), a remis les pendules à l’heure en inscrivant un triplé. Trois buts dans son style de renard des surfaces, profitant d’un tir écrasé de Neymar (5e) puis de deux passes décisives du jeune Moussa Diaby (12e, 53e).

El Matador avait donc le sourire au micro de Canal + au sortir de la pelouse du Stade Louis II. « Marquer, ça fait toujours plaisir. Nous, les attaquants nous vivons de ça, de buts. Pour la confiance, c’est important. Les périodes difficiles, c’est pour tous les joueurs, il faut rester concentré, travailler pour être décisif, c’est comme ça pour tous les joueurs », a lâché l’international uruguayen, le sentiment du devoir accompli, avant de quitter le stade, son ballon sous le bras. Thomas Tuchel était lui aussi très heureux pour son n° 9.

8 buts en 8 matches de L1 !

« Je dis toujours que c’est très important pour les joueurs offensifs de marquer. Pour sa confiance, ces trois buts étaient nécessaires. Maintenant, il va en équipe nationale avec un bon état d’esprit », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse. Neymar, lui aussi, a salué son partenaire pour sa performance de dimanche soir en zone mixte. « Edi ? Un coup du chapeau pour lui aujourd’hui. Nous sommes tous contents pour lui qu’il ait marqué ces buts, Edi est notre n° 9 ! », a déclaré le Brésilien, tout sourire. Même son de cloche pour Moussa Diaby, qui lui a offert deux buts en Principauté.

« Très content pour lui ! Trois buts, c’est bien. C’est un très bon attaquant, il est efficace devant le but et on a besoin de lui dans l’équipe », a confié le jeune homme avant que le capitaine Thiago Silva ne rende un hommage encore plus appuyé au goleador parisien. « C’est inexplicable tout ce qu’il fait. C’est le buteur du club. C’est un joueur très important pour l’équipe. Nous sommes très contents pour lui aujourd’hui (dimanche). Il est revenu et il a marqué trois buts. Il est content aussi. J’espère qu’il peut continuer comme ça, avec cette mentalité, parce qu’il est très très fort », a-t-il conclu. Avec désormais 8 buts en 8 matches de L1, Edinson Cavani a remis les compteurs à niveau et redonné le sourire au PSG.