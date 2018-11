Presque au fond du trou en Ligue 1 avec une dix-neuvième place, l’AS Monaco traverse une très mauvaise passe. Depuis sa victoire contre le FC Nantes (3-1) lors de la 1ère journée, le club de la Principauté a enchaîné quinze matches sans succès toutes compétitions confondues, dont une dernière défaite mardi en Ligue des Champions face au Club Bruges (0-4). Mais pour tenter de relever la tête, les Asémistes recevaient le leader du championnat, le Paris Saint-Germain, auteur de douze victoires en autant de matches ! La tâche s’annonçait donc très compliquée voire même impossible. Pour essayer de créer la sensation, Thierry Henry s’appuyait donc sur un 4-4-2. Privé de nombreux joueurs, le champion du Monde 98 titularisait notamment le jeune Benoît Badiashile (17 ans) en défense. Côté parisien, Thomas Tuchel alignait un 3-4-3 avec Nkunku et Diaby dans les couloirs, et Rabiot de retour dans l’entrejeu. Au stade Louis-II, il ne fallait mieux pas être en retard, du moins pour les supporters parisiens. Car après une tentative lointaine de Diop (2e), les Parisiens ouvraient la marque. Sur un centre-tir de Neymar, Cavani poussait le ballon au fond des filets. Signalé en hors-jeu dans un premier temps, l’international uruguayen pouvait ensuite célébrer son but puisque M. Buquet validait le but après utilisation de la VAR (5e, 0-1).

Les champions de France poussaient et Diaby manquait sa frappe après une belle combinaison (8e), alors que Falcao était lui repris de justesse par Kehrer (10e). Mais Cavani doublait la mise derrière. Trouvé dans le dos de Sidibé par Neymar, Diaby éliminait Benaglio pour servir son attaquant. L’Uruguayen poussait le cuir au fond des filets et le but était encore validé après utilisation de la VAR, encore pour un hors-jeu inexistant (13e, 0-2). Dans le dur, les Asémistes tentaient de réagir mais Falcao manquait sa tentative sur un retour de Kehrer. Le capitaine de l’ASM était de toute façon hors-jeu (17e). Et les affaires se compliquaient pour Thierry Henry, puisque Chadli , blessé, devait sortir. Mboula le remplaçait (21e). Ses joueurs retrouvaient cependant des couleurs, mais Mboula manquait l’immanquable devant le but d’Areola (27e). De son côté, Benoît Badiashile enlevait trop sa frappe (29e). Les joueurs de Thomas Tuchel se reprenaient mais butaient sur un très bon Benaglio, auteur de trois arrêts face à Mbappé (36e), Nkunku (39e) et Diaby (40e). Et après une tentative cadrée de Mboula (44e), le PSG pensait inscrire un troisième but mai Diaby oubliait ses partenaires sur un contre (45e+1). Finalement, Draxler trouvait le chemin des filets après un magnifique une-deux avec Nkunku, mais le but était refusé avec la VAR pour un hors-jeu réel (45e+3). À la pause, le PSG menait donc 2-0.

Edinson Cavani voit triple

Après la pause, le cauchemar de Thierry Henry et des Asémistes continuait. Entré en jeu à la place de Chadli, Mboula s’arrêtait d’un coup sur une accélération côté gauche. Touché à la cuisse droite, le jeune joueur de l’ASM devait sortir sur civière et laisser sa place à Isidor (50e). Et comme une mauvaise nouvelle n’arrivait jamais seul, les locaux encaissaient un troisième but. Oublié par Grandsir et Sidibé, Diaby était trouvé dans la profondeur par Rabiot. Le milieu parisien levait la tête et servait Cavani qui s’offrait un triplé (53e, 0-3). Arrivé sur le terrain avant ce but, Isidor s’illustrait côté monégasque mais son tir était dévié par Nkunku (56e). Face à des Parisiens offensifs, les Asémistes connaissaient toujours les mêmes difficultés et Sidibé n’arrangeait rien. Auteur d’une prestation catastrophique, le champion du Monde concédait un penalty pour une faute sur Mbappé. Neymar s’élançait et transformait tranquillement en prenant à contre-pied Benaglio (64e, 0-4). Mbappé butait lui sur Benaglio qui réalisait une parade du bout du pied (66e).

Thierry Henry procédait alors à son dernier changement (Massengo à la place de Falcao) alors que Thomas Tuchel lançais Nsoki pour faire sortir Draxler (69e). Sur le terrain, les joueurs de Thierry Henry voulaient au moins sauver l’honneur mais Grandsir ne trouvait pas le cadre de loin sur une frappe flottante (71e). À quelques minutes du terme de la partie, Thomas Tuchel continuait son turnover puisque Di Maria et Choupo-Moting rentraient et Diaby et Nkunku sortaient (77e). Juste derrière, les champions de France trouvaient encore le chemin des filets pour la cinquième fois du soir. Après une relance manquée de Sidibé, Rabiot trouvait Mbappé dans le dos de la défense qui marquait après avoir éliminé Benaglio, mais le but était annulé pour hors-jeu (79e). Le temps passait et les Monégasques ne montraient rien pour aller chercher un but, alors que les visiteurs faisaient tranquillement tourner. Après une dernière tentative de Henrichs (90e), M. Buquet sifflait la fin de la rencontre, sans temps additionnel. Le PSG enchaînait donc une treizième victoire, alors que l’AS Monaco continuait de s’enfoncer dans la crise.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Cavani (8) pour son retour en Ligue 1, l’Uruguayen a régalé. Il est d’abord bien intervenu sur une frappe trop croisée de Neymar pour la pousser au fond des filets (0-1, 5e), avant de pousser le cuir au fond après un dribble de Diaby sur Benaglio (0-2, 12e). Avec ses efforts défensifs en plus, l’Uruguayen s’est offert un triplé sur un service délicieux de Diaby (0-3, 53e). « El Matador » s’est finalement montré réaliste, marquant sur ses trois tirs ce soir.

AS Monaco

Benaglio (4) : encore titulaire en l’absence de Subasic, le gardien suisse n’a rien pu faire sur le premier but de Cavani (5e) puisque sa défense l’a abandonné. Mais sur le deuxième but de l’Uruguayen, le joueur de 35 ans aurait pu mieux faire lors de sa sortie sur Diaby (13e). En fin de première période, il a cependant sauvé les meubles en réalisant trois parades sur des tentatives de Mbappé (36e), Nkunku (38e) et Diaby (40e). Ensuite, il a pris l’eau avec un nouveau but où Cavani était tout seul (53e), et un penalty marqué par Neymar (64e). Il a terminé sa rencontre sur un arrêt face à Mbappé (66e).

Sidibé (0,5) : aligné dans le couloir droit, l’international français a rapidement sombré. Il a d’abord couvert Cavani sur l’ouverture du score (5e), avant de laisser partir Diaby dans son dos qui servait ensuite l’Uruguayen (13e). Mais son cas ne s’est pas arrangé en deuxième période. Beaucoup trop haut sur le troisième but et l’ouverture de Rabiot vers Diaby (53e), il a ensuite concédé un penalty pour une faute sur Mbappé (63e). Une prestation catastrophique, lui qui a hérité du brassard de captaine lors de la sortie de Falcao...

B. Badiashile (3,5) : âgé de 17 ans, le défenseur de l’ASM était titulaire ce soir à cause des nombreuses absences. Aux côtés de Jemerson, il a oublié Cavani sur le deuxième but (13e), avant de tenter sa chance à l’entrée de la surface sur un corner (28e). Mais face à Mbappé notamment, il a eu du mal à intervenir, se faisant prendre dans son dos (36e). En deuxième période, il n’a pas eu grand chose à faire mais a encore laissé Falcao dans son dos (64e). Un match compliqué pour lui comme pour toute la défense monégasque.

Jemerson (3) : le défenseur brésilien est bien rentré dans son match en repoussant un premier centre sur l’ouverture du score (5e), mais sur la deuxième réalisation parisienne, il a laissé Cavani tout seul (13e). Il était également absent sur l’occasion de Mbappé (36e). Il n’a ensuite rien montré en deuxième période, laissant trop d’espaces aux Parisiens.

Henrichs (4) : titulaire côté gauche pour cette rencontre, le latéral allemand a très mal débuté son match puisqu’il a laissé Cavani tout seul dans son dos pour l’ouverture du score (5e). Sinon, l’ancien joueur du Bayer a également laissé filé Diaby sur un contre (45e+1). Il a montré un meilleur visage dans le deuxième acte, avec plusieurs montées intéressantes et une frappe sur Areola (55e).

Grandsir (3,5) : l’ancien Troyen n’a pas pu se montrer beaucoup. Avec peu de ballons joués, le joueur âgé de 22 ans a cependant été très agressif dans le bon sens du terme, se battant sur beaucoup de ballons. Mais il n’a pas été très en vue dans le deuxième acte, les Monégasques n’attaquant pas beaucoup.

Pelé (3) : présent dans l’entrejeu, l’ancien milieu de Rio Ave n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Auteur d’un bon tacle devant Neymar (44e) en fin de première période, il a récupéré des ballons intéressants au retour des vestiaires, mais trop peu pour peser dans l’entrejeu. Son match était difficile face à un milieu parisien omniprésent.

Aït-Bennasser (3) : l’international marocain a commencé par oublier Diaby sur une combinaison parisienne (8e) . C’est cependant lui qui lance Falcao pour la premier coup de chaud monégasque (10e). Comme tous ses coéquipiers, il a ensuite disparu des radars devant sa défense.

Chadli : présent dans l’entrejeu, l’international belge n’a pas eu le temps de se montrer. Touché rapidement, l’ancien joueur de West Bromwich Albion a dû laisser sa place à Mboula (21e, non noté). L’ailier de 19 ans s’est rapidement montré mais a manqué l’immanquable devant le but vide (27e), avant de buter sur Areola (44e). Au retour des vestiaires, il s’est claqué et a été remplacé par Isidor (50e, non noté), auteur d’une belle rentrée et notamment d’un excellent retour sur une frappe de Nkunku (60e).

Diop (3) : arrivé cet été à l’AS Monaco, le joueur de 18 ans était présent en attaque avec Falcao. Auteur d’une belle déviation pour Mboula qui s’est ensuite manqué (27e), l’ancien membre du Stade Rennais a beaucoup couru, mais pour rien, car peu de ballons sont arrivés devant.

Falcao (2) : titulaire à la pointe de l’attaque, le capitaine monégasque n’a pas rendu une bonne copie. Peu trouvé devant, il a manqué ses deux occasions : d’abord en étant rattrapé par Kehrer dans la surface (10e), ensuite en manquant sa tentative sous la pression du défenseur allemand, alors qu’il était hors-jeu au départ de l’action (17e). Après la pause, il a été invisible, laissant donc sa place à Massengo (69e).

Paris Saint-Germain

Areola (7) : le portier francilien n’a pas eu grand chose à faire ce soir. Face aux maladresses monégasques, il n’a eu qu’un arrêt à faire dans le premier acte, sur une frappe trop molle de Mboula (44e). En seconde période, Henrichs a lui aussi tenté, mais c’était sans danger pour Areola (51e). Un match tranquille pour l’international français.

Kimpembe (6,5) : le défenseur parisien s’est montré solide durant l’intégralité de la rencontre, mais il a laissé beaucoup d’espaces à Grandsir. Heureusement pour lui et pour ses compères de la défense, l’AS Monaco s’est montrée trop maladroite pour espérer revenir dans le match. Il n’a pas eu grand chose à faire en seconde période.

Thiago Silva (6,5) : le capitaine parisien devait se rattraper après son match difficile contre Naples. C’est chose faite puisqu’il a tenu son rang dans l’axe de la défense à trois du Paris Saint-Germain. Un match où il n’a pas eu à forcer son talent face aux faibles attaques adverses.

Kehrer (7) : le défenseur allemand a réalisé un superbe sauvetage en début de match, lorsque Falcao s’est retrouvé seul dans la surface parisienne. En effet, l’ancien joueur de Schalke 04 a réalisé un tacle parfait pour empêcher le Colombien d’égaliser (10e). Après plusieurs interventions salvatrices en première période, il a continué dans le second acte, empêchant Mboula et Isidor de se montrer dangereux.

Nkunku (7) : titularisé dans le couloir droit, le jeune parisien a tenté de combiner avec ses offensifs. Il a parfaitement servi Mbappé, mais ce dernier a manqué son duel avec Benaglio (36e), avant de tenter sa chance, butant lui aussi sur le portier suisse (38e). En fin de première période, il a parfaitement servi Draxler pour le troisième but parisien, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu (45e+3). En seconde période, il a tenté d’apporter le surnombre dans le couloir droit. Remplacé par Choupo-Moting (76e).

Draxler (7) : auteur de grosses performances depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, l’Allemand a une nouvelle fois régalé ce soir. Il a d’ailleurs pensé marquer, mais il a finalement été signalé en position de hors-jeu (45e+3). Très important au milieu de terrain, il a une nouvelle fois fait un très bon travail de l’ombre. Remplacé par Nsoki (69e).

Rabiot (7) : pour son retour, il avait à cœur de faire un gros match. Bien positionné dans l’entrejeu, il a fait son travail, ne perdant que très peu de ballons et en touchant énormément. Il a également parfaitement lancé Diaby sur le troisième but parisien (0-3, 53e). Il a perdu seulement 3 ballons, et a été le plus adroit de son équipe en terme de passes réussies derrière Thiago Silva (96%).

Diaby (8) : la pépite parisienne a une nouvelle fois été décisive. Bien lancé par Neymar, il a tenté d’y aller seul mais a été contraint de passer le ballon à Cavani face au retour de Benaglio pour le second but du PSG (0-2, 12e). Ensuite, il a enroulé une superbe frappe mais le portier monégasque est bien intervenu (40e), avant qu’il ne le trouve une nouvelle fois sur sa route (45e+1). Finalement, il a offert un troisième but à Cavani d’une belle passe puissante (0-3, 53e). Un très bon match pour le titi parisien. Remplacé par Di Maria (76e).

Mbappé (6) : pour son retour à Louis-II, le natif de Bondy a tenté de marquer le match. Il s’est procuré une première occasion mais a buté sur Benaglio (35e). En seconde période, il a crocheté Sidibé pour obtenir un penalty, qu’a transformé Neymar (0-4, 63e). Il a ensuite cru marquer, mais il a finalement été logiquement signalé en position de hors-jeu (78e). Un match correct pour l’ancien Monégasque face à ses ex-partenaires.

Neymar (6,5) : le numéro 10 du PSG s’est régalé dans la défense monégasque. Il a d’abord été passeur décisif pour Cavani en croisant trop sa frappe (0-1, 5e). Après une longue période où il a enchaîné les dribbles au milieu de terrain, il a bénéficié d’un penalty obtenu par Mbappé pour s’offrir un but (0-4, 63e). Un bon match pour le Brésilien.

Cavani (8) : voir ci-dessus