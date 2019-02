Une dernière sortie compliquée. Il y a exactement huit jours, l’Olympique de Marseille s’est en effet incliné face au LOSC (1-2) devant son public de l’Orange Vélodrome. Outre la défaite, le club phocéen a vécu une soirée cauchemardesque avec le jet d’un pétard sur la pelouse, poussant l’arbitre à interrompre le match pendant un peu plus d’une demi-heure, et l’expulsion de Florian Thauvin pour une faute sur Youssouf Koné. L’OM a donc perdu gros il y a quelques jours et compte bien se rattraper ce samedi soir avec un déplacement au stade Auguste-Delaune pour y affronter le Stade de Reims. Huitièmes, les Phocéens ont d’ailleurs l’occasion de remonter un peu au classement en cas de succès, alors que les Rémois, placés juste derrière (9es avec également 31 points), peuvent eux aussi réaliser un joli coup.

Et pour ce match de la 23e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre live commenté), Rudi Garcia va devoir faire sans plusieurs cadres. Si Florian Thauvin est lui suspendu, Adil Rami et Dimitri Payet sont toujours blessés, alors que Hiroki Sakai est revenu de la Coupe d’Asie des Nations mais n’est pas disponible. Dans le but, il ne devrait pas y avoir de surprise avec la titularisation de Steve Mandanda. Après avoir opté pour une défense à 3, Rudi Garcia devrait revenir à un 4-2-3-1 avec Bouna Sarr, Rolando, Luiz Gustavo et Jordan Amavi derrière. Dans l’entrejeu, le duo Maxime Lopez-Kevin Strootman pourrait être reconduit.

Première titularisation pour « Super Mario » ?

En ce qui concerne l’animation offensive, le technicien olympien pourrait titulariser Morgan Sanson en numéro 10, avec le retour de Lucas Ocampos côté gauche et une nouvelle titularisation pour Nemanja Radonjic, qui prendrait donc le couloir droit. Pour occuper la pointe de l’attaque, l’ancien entraîneur de l’AS Roma a le choix entre Valère Germain ou Mario Balotelli, Kostas Mitroglou ayant pris la direction de Galatasaray. L’international italien pourrait donc débuter. En face, David Guion devrait conserver son 4-2-3-1 avec Edouard Mendy dans les cages. La défense devrait être composée de Thomas Foket, Björn Engels, Yunis Abdelhamid et Abdul Rahman Baba, recruté il y a quelques jours.

Pour occuper le milieu de terrain, Alaixys Romao devrait une nouvelle fois être associé à Xavier Chavelerin, alors que Rémi Oudin, Tristan Dingomé et Arbër Zeneli, nouvelle recrue du club rémois, pourraient composer la ligne de trois derrière l’attaquant de pointe. Et justement, concernant ce dernier, David Guion va devoir changer. Touché au nez le week-end dernier face à l’En Avant de Guingamp suite à un coup de pied de Papy Djilobodji (victoire 1-0), Pablo Chavarria a été opéré et ne sera donc pas présent. Dans la logique, Hyun-jun Suk devrait le remplacer pour tenter de mettre le feu dans la défense phocéenne.