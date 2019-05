De par ses performances, son style et sa jeunesse, l’Ajax Amsterdam régale le monde du football. Le club néerlandais devrait toutefois perdre quelques pépites. Frenkie de Jong va rejoindre le Barça, Matthijs de Ligt est annoncé chez des cadors tels que la Juventus, FC Barcelone, PSG ou encore le Manchester City de Pep Guardiola. Il faut dire qu’avec des performances de très haut niveau en Ligue des Champions, ils ont attiré l’oeil des très puissants.

Mais ce ne sont pas les seuls jeunes qui attirent les convoitises. Donny van de Beek, le milieu de terrain, est au four et au moulin et a inscrit des buts vraiment importants. C’est lui qui marque contre la Juventus Turin et surtout le seul et unique but de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Tottenham (1-0). Le natif de Holkerveen est pisté par le Real Madrid et le Paris SG notamment. Sauf que certains hommes à l’Ajax ne le voient pas comme ça.

Al-Khelaïfi ne va pas apprécier la sortie cinglante de Boer sur le PSG

« Donny Van de Beek est un joueur sensationnel. Je ne voudrais pas le voir aller au PSG. Ce n’est rien qu’une équipe avec des stars individuelles, ce ne serait pas la meilleure option pour lui. Un grand club comme le Bayern Munich lui conviendrait mieux », a déclaré Ronald de Boer, l’entraîneur des moins de 19 ans de l’Ajax Amsterdam, dans un entretien accordé à Fox Sports qui ne passera certainement pas bien du côté du président Al-Khelaïfi.

Après avoir échoué dans le dossier Frenkie de Jong, le club de la capitale arrivera-t-il à rivaliser avec les grands d’Europe sur le dossier de Matthijs de Ligt ? Personne ne le sait. La concurrence risque aussi d’être rude sur Van de Beek et on ne sait pas vraiment si le joueur souhaite partir des Pays-Bas et surtout où. Autre paramètre de l’affaire, l’Ajax, n’a pas encore communiqué sur son souhait de le céder ou de le garder et cela aura son importance.