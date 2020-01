« En ce qui concerne le latéral gauche, on a essayé, on a vu différents profils. [...] Mais pour ce poste, on va donner le temps de grandir à Niels (Nkounkou). D’ailleurs, une recrue qu’on a peut-être oubliée, c’est la signature de Boubacar Kamara. Ça, c’est très important pour nous. La prolongation de Hiroki Sakai aussi. Enfin, on veut vraiment donner de l’espace aux jeunes pour qu’ils se montrent au Vélodrome et qu’ils défendent le maillot de l’OM », confiait le directeur sportif olympien Andoni Zubizarretta sur l’absence de recrue au poste de latéral gauche le 4 septembre dernier. Six mois plus tard, la donne n’a pas changé. L’Olympique de Marseille recherche toujours une doublure à Jordan Amavi. Les récentes bonnes prestations de l’ancien Niçois n’ont pas effacé les doutes des dirigeants de vouloir recruter.

Parmi ces cibles potentielles figurent plusieurs noms dont celui du jeune franco-sénégalais, Prosper Mendy (23 ans). Ce nom ne vous dit sans doute rien et pour cause, il évolue depuis six mois à Strømsgodset IF, pensionnaire de première division de Norvège. Après des débuts prometteurs, le natif de Montfermeil éclabousse de son talent le championnat et a permis à son club de se sauver de la relégation. De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs français et anglais attirés par sa puissance, sa rapidité, et sa solidité défensive. Tout le bagage d’un latéral moderne.

Un transfert à moins de 1M€

Selon nos informations, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta est ainsi venu aux renseignements récemment pour l’ancien pensionnaire de Badajoz. Le dirigeant espagnol a également demandé les conditions de sortie du joueur. Sous contrat jusqu’en 2021, il faudra un peu moins de 500 000 euros pour arracher le latéral de 23 ans, également courtisé par Stoke City. Conscient du potentiel, l’entraîneur du Sénégal Aliou Cissé est venu supervise,r en compagnie de son staff technique, le jeune défenseur, qui veut représenter Les Lions de la Teranga.

Un choix assumé pour Mendy qui rêve de faire ses preuves avec sa sélection : « Clairement, le Sénégal ne se refuse pas. J’ai ma famille qui est là-bas, mes proches qui me soutiennent chaque jour, en me disant que j’ai intérêt à jouer pour le Sénégal. Aujourd’hui, ça serait une fierté de jouer pour le Sénégal. Je n’ai jamais échangé avec un membre du staff technique d’Aliou Cissé. Je n’ai pas eu de contact avec eux, mais je suis prêt à venir jouer pour mon pays. Si on m’appelle, je serai prêt ».