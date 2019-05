On a un peu tendance à l’oublier, mais Bertrand Traoré dispose d’un bilan plus que correct depuis son arrivée à l’OL en provenance de Chelsea via l’Ajax Amsterdam durant l’été 2017 (29 buts inscrits toutes compétitions confondues en deux saisons). Pourtant, les critiques sur son absence de replacement, son égoïsme et son manque de lucidité devant le but lui ont souvent valu de nombreux reproches autant des observateurs du club rhodanien que des exigeants supporters lyonnais.

Pas toujours heureux dans ses choix, comme bon nombre de ses partenaires offensifs durant toute la saison, l’attaquant burkinabé n’a pas non plus été aidé par les changements tactiques et le turn-over imposé à certains joueurs sur le front de l’attaque lyonnaise. Résultat, une saison bien moins aboutie que la précédente et des regrets forcément de part et d’autre. Il faut rappeler que lors de sa présentation à l’OL, Bertrand Traoré avait affirmé qu’il venait à l’OL pour s’installer dans la durée dans un club : « j’avais vraiment envie de venir ici. Le style de jeu de l’OL est à peu près le même que celui de l’Ajax, c’est un football qui me convient parfaitement. Pour moi, à ce stade ma carrière, l’OL c’est le meilleur choix pour continuer à progresser. Je pense qu’en venant ici je vais mieux m’adapter et avoir la stabilité que je cherche depuis tant d’années. »

Bertrand Traoré veut rester à l’OL, mais…

Dès lors, l’ancien joueur des Blues se trouve aujourd’hui à un véritable tournant dans sa carrière. À 23 ans, Bertrand Traoré, sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2022, attend très clairement de connaître les intentions de la direction du club lyonnais avant de décider quoi que ce soit. Échaudé par la saison qu’il vient de vivre, le numéro 10 souhaite clairement recevoir un message clair de la part de sa direction. En effet, il ne s’est pas senti parfaitement soutenu durant la saison et souhaite être plus au cœur du projet sportif de l’OL et mieux mis en valeur au sein du club rhodanien, comme cela a pu être le cas en fin de saison dernière, où il avait notamment inscrit 6 buts et 2 passes décisives en 6 matches du 8 avril au 6 mai 2018, lorsqu’il avait été replacé plus dans l’axe. Son tandem d’alors avec Memphis Depay avait fait un malheur et avait grandement aidé l’OL à subtiliser la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions à l’OM.

Selon nos informations, le choix premier de Bertrand Traoré, qui est d’ailleurs arrivé au Burkina Faso pour quelques jours de repos avant de rejoindre la sélection nationale pour un match amical en Espagne, est de rester entre Saône et Rhône. Mais comme révélé par la presse anglaise, Liverpool a commencé à sonder l’entourage du joueur. Reste que selon nos informations, les Reds ne sont pas seuls dans l’affaire. Leicester, Arsenal et, surtout, Everton contre qui il avait inscrit une Madjer en Europa League sont très intéressés par le profil de l’Étalon.

L’ancien joueur de Chelsea dispose d’ailleurs d’un fan de choix chez les Toffees en la personne de Marcel Brands. Le directeur sportif néerlandais de l’autre club de la Mersey apprécie tout particulièrement le profil de l’attaquant lyonnais et voulait déjà le recruter du temps où il officiait au PSV Eindhoven. OL ou Premier League ? Les prochaines semaines devraient nous en dire plus sur l’avenir de Bertrand Traoré. Une chose est sûre, c’est l’OL qui a les cartes en main et qui sait ce qu’il doit faire s’il souhaite voir son numéro 10 rester une saison supplémentaire entre Saône et Rhône… à moins que le Bayer Leverkusen de Peter Bosz, qualifié pour la Champions League, son entraîneur de ses années fastes à l’Ajax, mais surtout au Vitesse Arnhem, où il avait évolué comme attaquant de pointe, ne vienne prendre tout le monde de court !