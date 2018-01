Bernard Caïazzo et Roland Romeyer l’avaient martelé en décembre dernier : l’AS Saint-Étienne se renforcera en janvier et ne devra pas se louper lors du mercato d’hiver. Quelques semaines plus tard, les dirigeants stéphanois tirent leur épingle du jeu. Après avoir finalisé les dossiers Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep, l’ASSE va accueillir dans les prochaines heures une troisième recrue.

Selon nos informations, le défenseur central serbe du Borussia Dortmund Neven Subotic est arrivé ce mercredi dans le Forez pour passer la traditionnelle visite médicale. Si les tests médicaux pratiqués se révèlent concluants, ce dernier paraphera ensuite un contrat de deux ans et demi. L’international serbe n’entrait plus dans les plans de son entraîneur Peter Stöger à Dortmund. Le principal protagoniste âgé de 29 ans tentera donc à Saint-Étienne de relancer sa carrière. Les hautes sphères stéphanoises ont donc accédé à la requête de leur entraîneur Jean-Louis Gasset.

En effet, le technicien des Verts apprécie le profil du défenseur. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG s’est même directement entretenu avec le joueur pour achever de le convaincre. Défenseur réputé solide dans les duels, Subotic apportera également sa présence dans le jeu aérien et arrive dans une bonne condition physique. Il débarque libre à Saint-Etienne après avoir résilié à l’amiable son contrat avec le Borussia Dortmund. Il devient donc la troisième recrue de l’ASSE qui s’apprête à perdre dans les prochaines heures Loïs Diony.