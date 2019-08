La dernière ligne droite du mercato va-t-elle accoucher d’un grand chambardement en Italie ? Depuis plusieurs jours, la presse transalpine se régale du possible jeu de chaises musicales qui pourrait bouleverser le paysage offensif de la Serie A. Récapitulons : si Dybala part de la Juventus, alors Icardi rejoindrait la Vieille Dame, pendant qu’Edin Dzeko passerait de la Roma à l’Inter, avec le cas Gonzalo Higuain toujours en suspens. Quasiment tout est conditionné par le cas Paulo Dybala, à l’image de ce que vit le PSG avec Neymar.

Mais alors, qu’en est-il de la situation de l’Argentin de 25 ans ? Ce dernier ne semble pas du tout préoccupé par son avenir. Selon La Gazzetta dello Sport, son positionnement est clair : il veut rester à la Juventus Turin. C’est notamment pour cela que les options Manchester United et Tottenham, ouvertes par le club turinois, se sont refermées. Le peu d’entrain de Dybala à rallier l’Angleterre a bien été remarquée. Auteur d’un but lors du dernier match amical de la Juve, il est persuadé de pouvoir revenir en force dans le onze sous l’ère Maurizio Sarri. L’entraîneur italien l’a aligné en tant que faux numéro 9 et Dybala s’est montré convaincant.

Le PSG négocie au cas où...

Toutefois, il faut aussi préparer le terrain au cas où. Hier soir, Sport Mediaset relatait que l’agent de Dybala, Jorge Antun, était attendu à Paris pour négocier avec les dirigeants du PSG. Le Daily Mail assure aussi de son côté aujourd’hui que des discussions autour d’un transfert à 80 M€ sont entamées. Car il ne faut pas oublier que les plans de la Juventus prévoyaient plutôt un départ de Dybala, qui aurait allégé la masse salariale et rapporté de l’argent frais dans les caisses. Le club italien ne veut donc pas rayer la possibilité d’un transfert.

Pour le PSG, Dybala ressemble plus que jamais à l’option prioritaire en cas de départ de Neymar. Hier soir, après la défaite subie à Rennes, Thomas Tuchel a déclaré au sujet du Brésilien. « Il ne partira pas sans recrutement, ce n’est pas possible. C’est clair. » Un transfert pourrait donc arranger les deux clubs, un peu moins le joueur. Le PSG a donc tout intérêt à se méfier car Dybala a déjà refusé deux destinations cet été...

