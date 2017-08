Le 27 juillet au soir, le débat sur le recrutement d’un fameux grand attaquant avait été éclipsé à Marseille, par la grâce d’une prestation XXL de Valère Germain, première recrue offensive de l’été et auteur d’un triplé à l’Orange Vélodrome face à Ostende. 10 jours plus tard, pour la reprise de la Ligue 1, c’est Clinton N’Jie qui se montrait, avec un doublé salvateur. Et si l’OM n’avait finalement pas besoin d’un autre buteur ? La direction marseillaise ne s’est pas arrêtée de chercher, bien au contraire, et les deux derniers matches laborieux, contre Nantes et Domzale le prouvent.

Mais alors qui ? L’option Carlos Bacca s’est définitivement envolée avec la signature du Colombien à Villarreal. Kalinic ? Il se dirige toujours plus vers l’AC Milan. Giroud ? Il ne quittera pas Arsenal pour l’OM. Comme le rapporte La Provence aujourd’hui, le dossier Moussa Dembélé reste lui grand ouvert. Et ce notamment parce que le joueur serait prêt à venir en Ligue 1, contrairement à ce qui était annoncé à la fin du mois de juillet dernier.

Auteur d’une saison remarquable avec le Celtic Glasgow, le jeune attaquant français de 21 ans suscite l’intérêt de nombreuses formations sur la scène européenne, notamment du côté de l’Angleterre. Chelsea l’avait ainsi mis sur sa liste, mais a depuis recruté Alvaro Morata. L’OM, de son côté, n’a pas déclaré forfait dans ce dossier. Aucune offre n’a cependant encore été formulée. C’est d’ailleurs une question essentielle dans ce dossier : le club olympien pourra-t-il lâcher le prix réclamé (soit entre 20 et 30 M€) ?