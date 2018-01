L’Olympique de Marseille sera l’un des animateurs de ce mercato d’hiver 2018 en Ligue 1. Les Phocéens, quatrièmes au classement et toujours qualifiés en Europa League, nourrissent de grandes ambitions pour la deuxième partie de la saison. Et ils entendent bien profiter du marché des transferts pour les matérialiser. Seulement, avant d’accueillir les renforts capables de donner un coup de main à Dimitri Payet & co, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome doivent dégraisser.

Et La Provence publie ce mardi les trois favoris au départ dans les prochains jours du côté du club olympien. Sans surprise, on retrouve dans cette liste le nom de Rod Fanni (36 ans). Le défenseur, revenu à l’OM en 2016, a affiché son ras-le-bol dans les colonnes de L’Équipe il y a quelques jours. Une sortie préalable, sans doute, à un départ d’ici la fin du mois. Le quotidien régional évoque même une possible résiliation de son bail qui expire en juin.

La fin de l’aventure pour Doria

Pour rebondir, l’international tricolore (5 sélections), qui bénéficiait d’une possibilité de reconversion au sein du club, pourrait être tenté par une aventure en Major League Soccer, aux États-Unis. L’ancien Rennais n’est pas le seul joueur olympien à avoir quelques touches outre-Atlantique. La Provence assure en effet que Doria (23 ans) figure sur les tablettes de clubs brésiliens, parmi lesquels l’Atlético Mineiro. Mais ce n’est pas tout, il y a quelques semaines, le représentant du défenseur central évoquait des contacts en Turquie et en France notamment.

Trabzonspor est l’un des clubs intéressés par l’international auriverde (1 sélection) qui, malgré un bail courant jusqu’en juin 2019, devrait quitter la Canebière de façon définitive cette fois, lui qui avait été prêté en 2014/15 (São Paulo) et 2015/16 (Grenade). Enfin, Henri Bedimo (32 ans), malgré une blessure oubliée et des efforts non dissimulés à l’entraînement, devrait lui aussi être poussé vers la sortie, à dix-huit mois de l’issue de son contrat. Une fois ces trois départs validés, ça devrait bouger dans le sens des arrivées à l’OM !