Apparu à seulement 5 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Doria (23 ans) n’entre pas dans les plans de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille. Le défenseur brésilien, arrivé à l’Orange Vélodrome à l’été 2015 en provenance de Botafogo contre un chèque compris entre 5 et 8 M€, est bien en instance de départ, comme l’annonçait L’Équipe ce week-end.

Contacté par nos soins, son représentant nous a confirmé qu’il cherchait bel et bien une porte de sortie au central, parfaitement adapté au sein du club et du vestiaire olympien, mais en manque cruel de temps de jeu. « Cette saison est difficile. Nous travaillons sur son départ, oui », nous a-t-il expliqué, laissant entendre que la probabilité d’un prêt était assez élevée, avant d’évoquer les quelques possibilités existant pour son international auriverde (1 sélection) de client, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2019.

« Il y a déjà quelques options, mais encore rien de concret. En Turquie et en France notamment », a-t-il assuré. Pour rappel, le FC Nantes s’était penché sur lui lors du dernier mercato estival. Claudio Ranieri et les Canaris seront-ils toujours au rendez-vous en janvier ? On devrait rapidement en savoir plus dans ce dossier. L’aventure de Doria à Marseille semble en tout cas toucher à sa fin...