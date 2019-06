« Le plus important c’est que les joueurs sont bons. Une équipe qui n’atteint pas ses objectifs a des manques. On va souffrir pour y arriver (sur le podium), mais on a la capacité pour y arriver. Ce groupe a besoin de changements mais pas trop. Il y a deux, trois postes où on veut des achats ». Lors de sa première conférence de presse avec le costume de nouvel entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a dévoilé les contours de ce que sera le prochain mercato estival olympien.

Très peu de modifications sont à prévoir, mais celles-ci concerneront deux ou trois postes. Le secteur offensif pourrait connaître quelques chamboulements dans les prochains jours. Si le cas Mario Balotelli en fin de contrat reste flou, l’OM pourrait recevoir des offres pour son champion du monde Florian Thauvin. En parallèle, les dirigeants phocéens prospectent pour se renforcer de manière cohérente. Car Villas-Boas le sait, la menace du fair-play financier plane toujours au-dessus du club marseillais.

Yacine Brahimi, une opportunité à saisir pour l’OM ?

Il convient donc d’adopter une stratégie lisible économiquement pour répondre aux exigences de l’instance européenne. Les joueurs en fin de contrat restent donc une possibilité à ne pas écarter pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations d’O Jogo, la formation olympienne scruterait avec attention la situation de Yacine Brahimi (29 ans). En fin de contrat en juin prochain, l’international algérien a bouclé sa cinquième saison avec le FC Porto pour lequel il a inscrit dix réalisations en championnat lors du dernier exercice.

Le principal protagoniste réfléchirait sérieusement à son avenir alors que la CAN en Egypte se profile à l’horizon. L’ancien Rennais aurait ainsi refusé des offres de Fenerbahçe ou encore du Betis. Brahimi attendrait en effet une offre plus lucrative sur le plan sportif mais aussi financier. Son avenir pourrait être tranché à l’issue de la CAN mais l’OM resterait à l’affût. Le profil de l’ailier gauche plairait particulièrement à André Villas-Boas. Il faut dire que sa faculté à provoquer et à désarçonner les défenses adverses ne peut que séduire la direction marseillaise. Son statut de joueur libre également... Andoni Zubizarreta passera-t-il à l’action rapidement dans ce dossier ? Réponse dans les prochains jours...