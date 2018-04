Il n’y a pas que Guillaume Hoarau (34 ans) qui brille de mille feux chez les Young Boys Berne. Roger Assalé (24 ans) réalise lui aussi une saison pleine en Suisse. Avec 12 réalisations et 11 passes décisives en Super League, l’ailier est l’un des grands artisans de la saison de feu des Bernois, en lice pour le doublé Coupe de Suisse (finale à disputer contre le FC Zurich) - championnat (Berne, leader, compte 11 points d’avance sur son dauphin, le FC Bâle).

On comprend mieux pourquoi, selon les informations du média ivoirien Sport-Ivoire, l’Olympique de Marseille se penche sur son cas. Les Phocéens se seraient visiblement renseignés sur la situation de l’Éléphant (11 sélections, 1 but) en Suisse. Sous contrat jusqu’en juin 2020, l’ancien du TP Mazembe présente un profil intéressant et son prix resterait abordable sur le marché des transferts.

L’OM n’est pas seul sur le coup

Pour l’heure, les Olympiens ne sont pas passés concrètement à l’action. S’ils l’entendent, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome devront toutefois se frotter à une sévère concurrence. Blick expliquait il y a quelques jours que ce joueur de poche (1m67) avait séduit le Borussia Mönchengladbach, déjà venu se servir en Suisse, à Berne, l’été dernier avec Denis Zakaria (21 ans). Mais ce n’est pas tout.

En Premier League aussi, on surveille de près le jeune homme. Le Daily Mail assurait récemment que Southampton et Leicester City suivaient eux aussi les performances du natif d’Abengourou. Cette agitation promet une montée des enchères, le tabloïd expliquant que son tarif était déjà estimé à 13,8 M€. Une chose est sûre, après Fernando Karanga (27 ans, CSKA Sofia) et maintenant avec Roger Assalé, l’OM se cherche des renforts en attaque.