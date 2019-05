« Le départ de Nicolas Pépé est sûr ». Il y a quelques semaines, au micro de beIN Sports, Gérard Lopez annonçait le départ de Nicolas Pépé (23 ans) à l’issue de la saison. Auteur de 20 réalisations et 11 passes décisives, l’Ivoirien laissera un grand vide au sein de l’attaque des Dogues, bien partis pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions (2es avec 6 points d’avance sur le 3e, l’Olympique Lyonnais).

Le LOSC prépare déjà la délicate succession de l’Éléphant en scrutant le marché tous azimuts. Selon le quotidien belge La Meuse, les Lillois seraient très intéressés par les services du buteur de Charleroi Victor Osimhen (20 ans). Révélé lors du Mondial U17 au Chili en 2015 (il avait terminé meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations en 7 matches), le Nigérian, prêté par le VfL Wolfsbourg, connaît sa première saison pleine au haut niveau.

Lille n’est pas seul

L’attaquant, vif et puissant, totalise 15 buts et 4 passes décisives depuis le début de l’exercice. Des chiffres et des prestations qui ont donc tapé dans l’œil de Lille. Et si La Meuse évoque déjà une offre en préparation de 12-13 M€, les pourparlers n’en sont pas encore là. Une source proche du dossier nous a en effet expliqué qu’outre le LOSC, une douzaine d’autres écuries européennes, parmi lesquels d’autres représentants de Ligue 1, étaient également sur les rangs.

Selon nos informations, le Super Eagle (1 cape) n’est pas pressé. Le natif de Lagos attendra tranquillement la fin du mois pour évaluer l’option qui sera la meilleure pour la suite de sa carrière. Une seule chose est sûre, Charleroi travaille activement à lever l’option d’achat fixée à 3,5 M€ dans le prêt contracté auprès du VfL. Pour le reste, il faudra encore patienter pour savoir si Victor Osimhen jouera à Lille ou ailleurs la saison prochaine.