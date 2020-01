C’était le 2 septembre dernier. Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le Paris Saint-Germain accueillait Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Une belle opportunité que Leonardo avait saisie sans hésiter. Un peu plus de quatre mois plus tard, il n’y aura pas grand-monde pour lui reprocher ce choix, tant l’attaquant argentin est devenu incontournable avec ses 14 buts en 17 rencontres. Et l’option d’achat de 70 M€ apparaît comme une bonne affaire financière, au regard des prix pratiqués sur les buteurs à travers l’Europe.

Mais voilà, rien n’est jamais simple et Wanda Nara, la femme et agent d’Icardi, ne rate jamais une occasion de diffuser le flou autour de l’avenir de son compagnon. Elle souligne également souvent son mal-être par rapport à l’éloignement vécu, puisqu’elle est restée vivre à Milan. « S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... », disait-elle il y a encore trois jours.

Son contrat pour l’après est déjà fait

C’était avant que Mauro Icardi claque son premier triplé et dise son plaisir d’évoluer au PSG. « La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris. Nous n’avons encore parlé de rien. Il reste encore 4-5 mois avant la fin du championnat. En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux ». Le clan Icardi a la manie de faire croire qu’il décidera le fait de rester ou non dans le club de la capitale. Et le journal italien La Repubblica allait dans ce sens en expliquant qu’il avait négocié la possibilité de revenir en Italie à l’issue de son prêt.

Or, tout cela ne serait que de la poudre aux yeux. Comme le rapporte L’Équipe, seul le PSG a les cartes en main. Et il a jusqu’à la fin de la saison pour décider si, oui ou non, il souhaite lever l’option d’achat de 70 M€. Si c’est oui, Mauro Icardi n’aura pas son mot à dire. Son futur contrat a même déjà été établi lors des négociations l’été dernier. Puisque le PSG va laisser partir Cavani en fin de contrat et puisque l’attaquant argentin brille, il est plus que probable que le club francilien signe le chèque dans les prochains mois.