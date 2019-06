Neymar et Paul Pogba enflamment le mercato. Et aujourd’hui, difficile d’y voir très clair. Concernant le Brésilien, la presse catalane dévoile chaque jour de nouvelles informations portant à croire que le numéro 10 du Paris Saint-Germain fait tout son possible pour revenir au FC Barcelone. Ce matin, Sport a même indiqué que l’international auriverde serait enfin disposé à s’excuser publiquement auprès des Blaugranas et à reconnaître son erreur lorsqu’il a fait le choix de quitter la Catalogne en 2017. Info ou intox ?

De son côté, Pogba est publiquement courtisé par le Real Madrid et la Juventus. Et contrairement à Neymar, le champion du monde français a officiellement fait savoir qu’il désirait plier bagage pour relever un nouveau défi. En revanche, ce que l’on ne savait pas, c’est que les deux joueurs auraient pu effectuer un chassé-croisé entre Paris et Manchester. The Independent vient de dévoiler une petite bombe à ce sujet.

Le PSG a proposé un échange avec Pogba, MU a dit non

Le média anglais affirme en effet que le Paris Saint-Germain aurait approché directement la direction de Manchester United afin de tâter le terrain pour un échange entre Neymar et Paul Pogba ! Une tentative qui n’aurait cependant pas séduit les Red Devils. Et ce, pour deux raisons. Malgré des finances bien aidées par les revenus liés aux droits TV, MU aurait jugé l’opération Neymar bien trop coûteuse.

L’Independent ne précise pas si cette proposition comprenait ou non une rallonge financière, mais au-delà de ça, il convient de rappeler que le salaire hors normes du Brésilien à Paris (30 M€/an) représente un frein considérable. Il n’est donc pas surprenant de voir la direction mancunienne passer son tour. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil sur les derniers échos des médias anglais sur la teneur du mercato de MU pour se rendre compte que le boss du club, Ed Woodward, ne compte plus dépenser sans compter. Enfin, la deuxième raison est tout simplement le désir de Woodward de conserver Pogba coûte que coûte.

