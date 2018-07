L’été dernier le Paris Saint-Germain frappait extrêmement fort sur le marché des transferts. Outre le transfert de Monaco au club de la capitale de Kylian Mbappé, les dirigeants de la formation francilienne parvenaient à arracher Neymar au FC Barcelone. Mais cela n’a pas été simple. Le feuilleton a duré quasiment tout l’été et finalement, le Paris SG a levé la clause du joueur, payant, par conséquent, la modique somme de 222 millions d’euros.

Il s’agit bien évidemment du transfert le plus cher de tous les temps et on se disait à l’époque que cette somme ne sera jamais dépassée comme on se le disait déjà pour CR7 puis pour Pogba, etc. Mais le PSG pourrait décider de nous faire mentir une nouvelle fois puisque selon les informations du média catalan Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi voudrait à nouveau piocher du côté des Blaugranas et viserait cette fois le milieu de terrain Philippe Coutinho.

Une offre de 270 millions d’euros transmise à son agent

D’après les informations du journal à tendance catalane, le PSG aurait agi comme avec Neymar en discutant d’abord avec son agent, lui signifiant qu’il était prêt à payer la somme de 270 millions d’euros pour l’attirer. Pour le moment, le club hexagonal n’est pas rentré en négociations avec le FC Barcelone qui pourrait le renvoyer à la clause libératoire du joueur, à savoir 400 millions d’euros. Mais on sait à Barcelone comme à Paris que les clauses ne font plus peur au PSG.

L’objectif est simple pour le Paris SG. En recrutant Philippe Coutinho, ami de longue date de Neymar, il espère convaincre leur numéro 10 de rester encore un peu dans nos contrées. En effet, avec le possible transfert de CR7 à la Juventus, le Real Madrid pourrait se tourner vers l’Auriverde (et s’il n’y arrive pas vers Hazard) et donc le PSG souhaite le bloquer en jouant sur l’affectif. Toutefois, pour le moment, il semble exclu que Coutinho veuille quitter le FC Barcelone qu’il a rejoint il y a seulement six mois.